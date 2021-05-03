Vợ trẻ kém 17 tuổi của Lam Trường: 'Khi tôi quen biết và cưới một người nổi tiếng thì mẹ là người khổ nhất'

Cũng như nhiều mẹ bỉm sữa khác, Yến Phương cũng phải mua rất nhiều que thử thai để xác nhận "cho chắc chắn". Sau khi biết thai đã được 3, 4 tuần, cô không vội báo tin ngay cho ông xã mà đặt camera giấu kín, chuẩn bị cho anh một bất ngờ đặc biệt: “Tôi gói que thử thai vào một hộp quà. Nhân dịp ngày của cha, tôi đợi chồng về và tặng cho anh. Trong lúc đó tôi đã đặt camera giấu kín để quay lại khoảnh khắc ấy. Anh tưởng tôi tặng kính hiệu cho mình nên rất vui. Nhưng khi mở ra thì không biết là cái gì và hỏi ngược lại tôi. Đến khi đọc được chữ thì anh mới hiểu và vui mừng nhảy cẫng lên".

“Bé đến với tôi rất bất ngờ vì vợ chồng có kế hoạch có em bé ngay khi vừa đám cưới xong. Cứ nghĩ là khi nào mình muốn thì sẽ có, thả là sẽ dính, thế nhưng trong suốt 2 năm lần nào cũng thất vọng. Đến khi tôi bắt đầu buông bỏ sự trông đợi thì em bé lại đến. Do đó, tôi cảm thấy mỗi khi muốn cái gì đó đến với mình thì nên ít trông đợi, cứ để cho mọi thứ được tự nhiên” - Yến Phương tâm sự.

Yến Phương gây bất ngờ bởi ngoại hình xinh đẹp, nụ cười tươi tắn và đặc biệt cách nói chuyện rất duyên dáng

Chưa hết, khi siêu âm để biết giới tính của con, bà mẹ 9x còn tổ chức một sự kiện đặc biệt không kém để ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa: “Tôi dặn bác sĩ là có kết quả thì đừng cho vợ chồng tôi biết mà hãy thông báo một các bất ngờ. Vì thế cô ấy đã bỏ kết quả vào trong một trái bí màu hồng là bé gái, màu xanh là bé trai. Khi mở ra biết được là bé gái, hai vợ chồng đã thực sự rất vui và hạnh phúc vì đạt được tâm nguyện.”

Lắng nghe hành trình phát hiện mang thai đầy màu sắc của đôi vợ chồng Lam Trường - Yến Phương, chuyên gia tâm lý Tô Nhi A đã có một số nhận xét: “Hành trình mang thai của các mẹ bỉm hầu như là như nhau, nhưng cách để thiết kế, tạo ra những sự kiện trên hanh trình đó sẽ là những cái “men” rất quan trọng để vợ chồng cảm giác được sự hạnh phúc trọn vẹn của điều mình đang trải nghiệm. Việc tự tạo niềm vui và các dấu ấn như vậy trong quá trình đón con vào thế giới này.”

Trái với quãng thời gian chờ đợi để mang thai đầy khó khăn, Yến Phương cho biết thai kỳ của cô diễn ra khá suôn sẻ, đặc biệt là chuyện ăn, ngủ. Đến khi sinh xong, Yến Phương mới “tá hỏa” khi tăng 25 ký, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ.

Hài hước nhất là khi phát hiện bị ra máu sau lần kiểm tra cuối trước ngày đi sinh, Yến Phương vẫn không quên dặn mẹ nấu gì đó cho mình lấp đầy bụng trước khi vào bệnh viện vì sợ đói. Sau khi trải qua loạt kiểm tra, dù tình trạng vẫn ổn định nhưng bà xã Lam Trường vẫn được bác sĩ giữ lại để theo dõi. Tuy nhiên, sau suốt một ngày trời cố gắng vận động, Yến Phương vẫn không có dấu hiệu sinh. Cô và ông xã vẫn thong thả tản bộ, vừa đi vừa đếm số vòng, cách một tiếng lại vào kiểm tra thai nhi.

Xuất hiện tại 'Chat Với Mẹ Bỉm Sữa' cùng Ngọc Lan và TS. Tô Nhi A

“Đến sáng bắt buộc phải bấm ối nhưng tôi vẫn không thấy đau bụng. Bác sĩ cứ 5-10 phút là lại vào hỏi thăm tôi có đau không, tôi trả lời cũng hơi đau, nhưng bác sĩ lại bảo “cái giọng này là không đau một chút nào hết, đau đẻ nó không có nhẹ nhàng như vậy đâu”. Sau khi chích thuốc, tôi mới thấy những cơn đau quặn dữ dội. Đau khoảng 30 phút thì tôi phải cầu cứu bác sĩ vì đau bao nhiêu đó là đủ rồi, biết cảm giác đau đẻ là như thế nào rồi. Sau khi được bác khi tiêm thuốc giảm đau, tôi ngủ một mạch từ sáng đến chiều thì được đẩy vào phòng sinh" - hành trình “đi đẻ” của vợ chồng Yến Phương cũng lắm gian nan khi em bé quyết tâm “ở lì” trong bụng mẹ.

Trên bàn sinh, trái ngược với sự bình tĩnh của vợ, ca sĩ Lam Trường lại tỏ ra khá bồn chồn: “Trước đó bác sĩ đã chuẩn bị cho tôi những bước sinh, là cứ bình tĩnh hít thở trong vòng 30-45 phút là bé ra. Tôi cố gắng hít thở nhưng chồng đứng kế bên cứ đếm 1,2,3 khiến tôi bị phân tâm. Nhìn sang bên cạnh tôi thấy anh hít thở còn nhiều hơn mình". Sự hồi hộp của người làm cha sắp có con gái quá đỗi ngọt ngào khiến Ngọc Lan và tiến sĩ Tô Nhi A chỉ biết bật cười.

Chia sẻ về tính cách của con gái, Yến Phương cho biết cô bé không đằm thắm như mẹ, mà hoạt bát, vui nhộn và ham chơi giống bố : “Từ lúc bé trong bụng tôi đã biết một chút về tính cách của bé. Khi siêu âm thì cũng thấy những đường nét giống y như ở ngoài. Giống như cầu được ước thấy vậy, muốn bé có mũi giống ba, cái miệng giống mẹ. Chỉ có cái tính bây giờ là càng ngày càng giống ba. Lúc trong bụng thì em lại cảm thấy bé giống tôi hơn. Là bé gái nên tôi muốn con đằm tính một xíu, nhưng ngược lại bé lại hoạt bát, vui nhộn và ham chơi".

Cùng với quá trình mang thai, Yến Phương cũng thoải mái chia vẻ về chuyện chăm sóc con và chung đụng với gia đình chồng. Cô cho biết mọi sự đau đớn, khổ sở của việc mang nặng đẻ đau vẫn không khiến mình ám ảnh bằng việc không có sữa cho con bú, đặc biệt khi bản thân còn là thành viên của “hội cuồng sữa mẹ”.

“Mấy ngày sau sinh sữa của tôi chưa về nên em bé khóc hoài. Mẹ và chồng khuyên tôi cho bé uống sữa ngoài nhưng tôi nhất quyết không chịu vì thuộc hội “cuồng sữa mẹ”. Sau đó tôi vẫn phải mặc kệ để chồng cho con uống sữa ngoài, còn mình cứ ôm cái máy hút sữa ngồi một góc, stress cả ngày. Nhưng may mắn là ba ngày sau tôi bắt đầu có sữa và sữa rất nhiều, tôi hút hết 6 tháng là ngưng, trữ đông cho em bé uống đến lúc 1 tuổi” - Yến Phương chia sẻ. MC Ngọc Lan cũng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với tâm lý của mẹ bỉm 9x, và cô tiết lộ cũng áp dụng “công thức” trữ đông sữa tương tự khi sinh con trai đầu lòng.

Yến Phương có cuộc sống viên mãn cùng Lam Trường và con gái - Ảnh: Internet

Yến Phương cho biết vợ chồng cô và con gái may mắn khi được hỗ trợ rất nhiều từ bà ngoại. Nhưng cũng chính vì thế mà cả hai gặp phải nhiều bất đồng quan điểm; từ việc bắt mẹ bắt buộc cô phải kiêng cữ sau sinh theo truyền thống Việt Nam đến việc bà ngoại quá thương và nuông chiều cháu, can thiệp nhiều vào cách dạy con của hai vợ chồng.

Cô cũng xúc động bày tỏ khi nhắn gửi lời yêu thương: “Mẹ và chồng là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Khi tôi quen biết và cưới một người nổi tiếng thì mẹ là người khổ nhất. Những gì tôi có được như ngày hôm nay tất cả là nhờ công sức của mẹ. Mẹ luôn là người sắp xếp cuộc sống và định hướng tương lai cho tôi. Tôi rất hối hận vì ngày xưa đã chống đối mẹ khi tuyên bố muốn được sống một cách tự do. Nhưng nhờ vậy mẹ đã thay đổi cách dạy con, làm bạn với tôi nhiều hơn. Bây giờ có chuyện gì tôi cũng kể với mẹ đầu tiên. Ví dụ như chuyện hôn nhân, mẹ chỉ lắng nghe những bức xúc của tôi và chia sẻ ý kiến của mình mà không hề áp đặt hay bác bỏ".