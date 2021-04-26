Mẹ đơn thân đi tìm bố cho con, khóc nức nở khi nhắc về chồng cũ sau cuộc hôn nhân 3 năm sóng gió

Hậu trường 26/04/2021 07:44

Mai mối hai mẹ đơn thân cùng lúc tại Ghép Đôi Thần Tốc, Cát Tường và Hứa Minh Đạt hoàn toàn sốc trước kết quả ngoài sức tưởng tượng.

Trong tập mới nhất của Ghép Đôi Thần Tốc, khán giả không khỏi bất ngờ khi ông mai bà mối “táo bạo” mai mối cùng lúc hai mẹ đơn thân cực xinh đẹp, đó là Châu Ngọc Thảo (29 tuổi) - ngồi ở ghế đỏ và Đặng Thị Mai (26 tuổi) - ngồi ở ghế xanh. Quá khứ hôn nhân trắc trở của cả hai khiến ai nghe cũng chạnh lòng, nhưng may mắn họ đã mạnh mẽ vượt qua để đến Ghép Đôi Thần Tốc tìm kiếm hạnh phúc mới. Được chương trình “dự ghép” cho Ngọc Thảo là Lê Minh Thi (28 tuổi, ghế đỏ) - nhân viên phát triển khách hàng, còn Đặng Mai là chàng trợ lý giám đốc Nguyễn Viết Thăng (31 tuổi, ghế xanh). 

Ngay từ khi giới thiệu, cả Cát Tường và Hứa Minh Đạt không khỏi lo lắng vì cả hai bạn nữ đều đã có con riêng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên, “bà mối quốc dân” đã tinh tế hỏi nhà trai cảm thấy thế nào khi đến Ghép Đôi Thần Tốc mà có cơ hội “đi một về ba” thì Minh Thi lập tức ghi điểm: “Em vui lắm chị, như mở cờ trong bụng!”. Câu trả lời vừa hài hước, vừa khéo léo của “trai tân” 28 tuổi khiến ai cũng vui lây.  

Tiết lộ nhiều hơn về hôn nhân đổ vỡ, Ngọc Thảo xúc động, nghẹn ngào cho biết cô vừa kết thúc cuộc hôn nhân 3 năm đầy sóng gió và đang một mình nuôi con nhỏ. Bên cạnh đó, Ngọc Thảo từng mất hơn 6 tháng để điều trị bệnh trầm cảm sau sinh mà không nhận được chút quan tâm của chồng trước. Nghe những tâm sự này, dù kinh nghiệm tình trường ít ỏi nhưng Minh Thi vẫn lên tiếng động viên: “Mình khá là đồng cảm với hoàn cảnh của bạn. Mình cũng không ngại quá khứ của bạn, chỉ cần cả hai thương và tôn trọng nhau là được”. Anh chàng liên tục mang đến những tiếng cười cho khán giả khi nhớ lại chuyện tình “cực đắng” của mình - bị bạn gái “đá” vì sinh nhật đã tặng một chiếc đồng hồ.  

Mẹ đơn thân đi tìm bố cho con, khóc nức nở khi nhắc về chồng cũ sau cuộc hôn nhân 3 năm sóng gió - Ảnh 1
Ngọc Thảo xúc động, nghẹn ngào cho biết cô vừa kết thúc cuộc hôn nhân 3 năm đầy sóng gió và đang một mình nuôi con nhỏ 

Còn Đặng Mai, cô nàng cho biết cũng “gãy gánh” hôn nhân khi con gái vừa tròn 4 tuổi, đến nay đã được 3 năm. Không cùng cảnh ngộ ly hôn, nhưng bạn trai Viết Thăng - người cùng ngồi ghế xanh tiếp tục khiến “ông mai bà mối” bàng hoàng khi tiết lộ người vợ trước không may đã qua đời sau 9 tháng kết hôn. Điều đáng tiếc là anh còn không kịp gặp mặt vợ lần cuối khi bị kẹt lại Nhật Bản - dù đã cố gắng thu xếp chuyến công tác. “Có một khoảng thời gian dài em bị sốc, nhưng hiện tại đã vượt qua được rồi” - Viết Thăng bày tỏ. 

Sau khi thấu hiểu hết hoàn cảnh của nhau, cả bốn người tham gia đã sẵn sàng tiến đến mối quan hệ nghiêm túc mới cùng với sự cổ vũ của MC Cát Tường và Hứa Minh Đạt. Đặc biệt, người thân của nam - nữ chính trong tập 2 Ghép Đôi Thần Tốc cũng rất ủng hộ họ bước tiếp hành trình tìm kiếm hạnh phúc mới. Đặc biệt, cô con gái 7 tuổi của Đặng Mai - Bảo Nhi khiến Cát Tường ngỡ ngàng đến xúc động khi tiết lộ điều ước của mình khi đến với chương trình: “Hôm nay con muốn mẹ làm người yêu của người khác”.  

Cô bé còn “gây sốt” khi liên tục đưa ra những câu hỏi hóc búa để “tìm chồng cho mẹ”. Bảo Nhi dạn dĩ dò hỏi Viết Thăng có biết nấu ăn và có sẵn sàng chở bé đi chơi không khiến anh chàng bối rối tìm câu trả lời thuyết phục cả bé lẫn mẹ. Sau đó, cô bé nhanh chóng chuyển hướng hỏi Minh Thi có sẵn lòng sắm đồ đẹp cho mẹ không, để rồi nhiệt tình nhận luôn làm “ba tương lai” dù trước đó đã quyết liệt “chốt đơn” chú mặc vest xanh là Viết Thăng. Màn đối đáp thông minh của bé đã nhận được sự đồng cảm và nhiều lời khen của cộng đồng mạng. 

Khi “cửa sổ trái tim” được hé mở để cả 4 người tham gia lần đầu gặp nhau, ông mai bà mối liên tục xuýt xoa vì độ đẹp đôi của họ. Trên gương mặt hai bạn gái không giấu nổi sự hồi hộp lo lắng; còn nhà trai cũng ngại ngùng không kém trước vẻ ngoài xinh đẹp của đối phương.  

Để hiểu tâm tư của bạn trai, cũng như kỹ càng tìm ra người phù hợp nhất với mình, Ngọc Thảo thẳng thắn hỏi: “Cảm nghĩ của hai anh như thế nào khi nên duyên với một bà mẹ đơn thân, đồng nghĩa với việc phải có trách nhiệm tận tâm yêu thương con riêng của bạn gái?”. 

Mặc dù khá bất ngờ, nhưng đàng trai đều rất tâm lý khi bày tỏ sẽ luôn cố gắng hết sức để bù đắp cho những tổn thương hai mẹ con đã trải qua. “Anh trân trọng tất cả những gì em đã trải qua. Khi anh đã yêu ai thì tất cả những gì của người đó cũng là của anh” - Viết Thăng nói. 

Mẹ đơn thân đi tìm bố cho con, khóc nức nở khi nhắc về chồng cũ sau cuộc hôn nhân 3 năm sóng gió - Ảnh 2

Mẹ đơn thân đi tìm bố cho con, khóc nức nở khi nhắc về chồng cũ sau cuộc hôn nhân 3 năm sóng gió - Ảnh 3
Các mẹ đơn thân 'mang con' đi tìm bố

Trước giây phút quyết định để đưa ra lựa chọn, cả hai chàng trai có cơ hội tiến lên nắm tay bạn gái để lắng nghe cảm xúc thật của mình. Chàng trợ lý giám đốc Viết Thăng bất ngờ gây sốc khi tiết lộ muốn chọn cả hai mẹ đơn thân khiến ai cũng ngỡ ngàng. Trong khi đó, Minh Thi lại mạnh dạn bước lên bày tỏ, khẳng định chắc chắn tình cảm và hứa hẹn sẽ bù đắp tình yêu cho cả hai mẹ Đặng Mai - người được chương trình “dự ghép” cho Viết Thăng. 

Sau cùng, cả khán phòng hồi hộp chờ đợi nút bấm quyết định. Sau 3 tiếng đếm, cả bốn chiếc ghế đều sáng đèn - đồng nghĩa với việc mỗi người đều có chọn lựa phù hợp nhất với họ. Tuy nhiên, trong khi Hứa Minh Đạt còn đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra, thì bà mối Cát Tường đã “ngã quỵ” xuống sàn khi tinh ý nhận ra kết quả.  

Mẹ đơn thân đi tìm bố cho con, khóc nức nở khi nhắc về chồng cũ sau cuộc hôn nhân 3 năm sóng gió - Ảnh 4
Viết Thăng - Ngọc Thảo đã nên duyên cùng nhau 

Cụ thể, cả hai mẹ đơn thân đều chọn chàng trai ghế xanh - Viết Thăng, chàng trợ lý giám đốc đã gây sốc khi muốn chọn cả hai bạn gái. Trong khi đó, anh chàng chọn Ngọc Thảo - bạn gái được “dự ghép” cho Minh Thi; còn Minh Thi lại quyết định chọn Đặng Mai. Điều này đồng nghĩa với việc Viết Thăng - Ngọc Thảo đã nên duyên, còn Minh Thi và Đặng Mai ra về “lẻ bóng”. Đây hẳn là một kết quả rất đáng tiếc cho Minh Thi - chàng “trai tân” vui tính và chân thành, đã cố gắng chứng minh tình cảm của mình nhưng lại không thể chinh phục được trái tim nhà gái.

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