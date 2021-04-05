Cười 'té ghế' với cặp vợ chồng son: Sau 2 năm kết hôn, vợ Việt tố chồng Tây 'bê đê', chồng lại tố vợ 'chảnh chó'

Cặp đôi "trai tài gái sắc" khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa vì vẻ đẹp xứng đôi vừa lứa của mình. Nếu Dũng Gee gây ấn tượng bởi sự điển trai trong bộ vest lịch lãm thì Phạm Vy khiến người đối diện không thể rời mắt khỏi làn da “bánh mật” đặc biệt. ”Làn da của em trước đó cũng nâu nhưng không đậm như bây giờ, sau khi lấy chồng, quan điểm bên Tây họ cũng thích da nâu nên em mới dưỡng nâu thêm. Ở nước ngoài thì người ta thấy đẹp, nhưng ở Việt Nam lúc trước, có người hay nói chồng em sao đẹp trai da trắng mà lại quen đứa đã đen còn xấu” - Phạm Vy hài hước chia sẻ.

Trong tập mới nhất của chương trình Vợ Chồng Son vừa phát sóng, khán giả khá bất ngờ khi có sự xuất hiện của cặp vợ chồng “cực hot” Dũng Gee (Josh Geracitano, 27 tuổi) và Phạm Vy (Phạm Thị Quỳnh Như, 25 tuổi). Dũng Gee là người Úc, hiện đang làm kỹ sư xây dựng tại Việt Nam. Anh và vợ hiện đang sở hữu một tài khoản TikTok 2,1 triệu người theo dõi và 35,6 triệu lượt thích. Cặp đôi đã chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường của cuộc sống hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người hâm mộ.

Tiết lộ về cơ duyên gặp nhau, Phạm Vy cho biết tình cờ gặp chồng tại một “chill bar” vào đúng ngày sinh nhật, nhưng không để lại quá nhiều ấn tượng. Sau đó, cả hai có duyên gặp lại nhau ngay trước khi Dũng Gee về lại Úc. Cuộc trò chuyện lần này đã khiến cả hai quyết định tìm hiểu nhau nhiều hơn, bất chấp khoảng cách địa lý. Sau khi về Úc, cả hai liên tục nhắn tin trò chuyện suốt 3 tháng - nhưng vẫn chưa có một lời thổ lộ chính thức.

Nghe chia sẻ của cô vợ trẻ, NSND Hồng Vân khá bất ngờ khi cô nàng lại bị “body shaming” như vậy. Nữ MC liên tục xuýt xoa: “Em thật sự rất đẹp, rất đặc biệt”. Anh chồng Tây cũng nhanh nhảu tán thành: “Tôi thấy vợ rất đẹp. Tôi rất thích màu da của cô ấy. Nhưng màu da của vợ cũng không quan trọng bằng con người bên trong”.

Trong quá trình đó, Dũng Gee cũng phần nào hiểu được bạn gái hoàn toàn không thích yêu xa. Dù không nói, nhưng anh đã nhanh chóng sắp xếp rời quê hương Úc, đến Việt Nam để theo đuổi tiếng gọi của trái tim. Anh đã mạnh dạn chứng minh tình yêu và sự nghiêm túc của mình trong mối quan hệ tình cảm với Phạm Vy.

“Khi lần đầu nói chuyện em đã có tình cảm với cô ấy, nên khi ở xa em cũng có chút lo lắng. Vì vấn đề đó nên em quyết định chuyển công việc qua đây để gần cô ấy, và quyết định sống luôn ở Việt Nam. Ban đầu về Việt Nam thì cũng hơi sợ, nhưng cô ấy luôn là người nói chuyện và động viên em mỗi ngày. Gia đình em cũng nghĩ em bị khùng khi quyết định về Việt Nam sống cùng cô ấy. Nhưng em nghĩ em rất hạnh phúc với quyết định của mình” - Dũng Gee bày tỏ.

Sau 3 tháng, Dũng Gee cũng chính thức ra mắt gia đình nhà bạn gái. Vì là người ngoại quốc, Dũng Gee rất lo lắng sẽ không “nhập gia tùy tục” được với văn hóa người Việt. Trái ngược với sự thấp thỏm của anh chàng, gia đình Phạm Vy rất cởi mở đón nhận anh. Sau ngày hôm đó, Dũng Gee lại càng quyết tâm học cho được tiếng Việt để nhanh chóng hòa nhập với gia đình bạn gái và văn hóa Việt Nam. Hiện tại anh chàng đã học Tiếng Việt được 8 tháng, tuy không rành tiếng Việt, nhưng những từ lóng hay nói đùa anh chàng lại tiếp thu rất nhanh chóng. Dũng Gee không ngại ngần nói vợ “chảnh chó”, “cùi bắp” ngay trên chương trình khiến hai MC thích thú với độ “lầy” của hai vợ chồng.

Cô vợ nóng bỏng với làn da bánh mật khỏe khoắn

Phần “bóc phốt” nhau tại Vợ Chồng Son, cặp đôi nổi tiếng với những trò “troll” nhau tiếp tục khiến MC và khán giả có nhiều trận cười nghiêng ngả. “Ổng quá điệu nên nhiều khi em quạu. Ở nhà tóc lúc nào cũng phải mướt, bỏng bẩy mới chịu, đôi khi mình thấy chỉn chu quá giống ‘bê đê’. Một ngày thay 4-5 bộ đồ. Tính ông này cũng khó chịu, kỹ tính nhưng không bao giờ làm” - Phạm Vy tiết lộ.

“Tố” chồng “kịch liệt” nhưng cô nàng vẫn không quên “nịnh” ông xã một câu ngọt ngào khiến MC Hồng Vân cũng phải xuýt xoa. “Chiều thì không có anh nào chiều vợ như anh này, bởi lý do đó nên con mới quyết định kết hôn. Ảnh cũng không bao giờ ghen, kiếm ghen cũng không có. Em muốn ảnh chín chắn hơn, bớt chơi game, bớt trau chuốt lại" - Phạm Vy thổ lộ.

Cặp đôi với màn 'troll' nhau đầy lầy lội tại chương trình Vợ chồng son

Bị bà xã làm lộ hết tật xấu, Dũng Gee không ngại ngần công khai luôn tính Phạm Vy thực sự rất nóng nảy, điều này nhiều phen khiến anh đau đầu phải làm đủ mọi trò để làm bà xã bình tĩnh, nguôi giận. Đây cũng là điểm duy nhất, Dũng Gee hy vọng bà xã có thể tiết chế lại, học cách “dĩ hòa vi quý” để cuộc sống vợ chồng thêm hạnh phúc. Sau những chia sẻ của Phạm Vy và Dũng Gee, MC Hồng Vân cũng phải công nhận sự kiên nhẫn của chàng rể Tây có lẽ là một yếu tố quan trọng để hai vợ chồng duy trì ngọn lửa tình yêu trước mọi mâu thuẫn trong đời sống hằng ngày.