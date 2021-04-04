Đoạn clip ghi lại cảnh Đỗ Mỹ Linh cùng dàn hậu tạo dáng. Tuy nhiên, một khách mời khi tiến lên thảm đỏ vô tình che mất nàng hậu đã khiến nhiều cư dân mạng bức xúc.

Sau họp báo khởi động cuộc thi Miss World Việt Nam 2021 vào ngày 31/3, một đoạn clip "rò rỉ" cảnh hậu trường chụp hình đang được lan truyền trên mạng xã hội một cách rộng rãi. Bất ngờ hơn, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh bỗng bị "réo tên" liên tục khi được phát hiện bị một nhân vật bỗng "chen ngang" trong đoạn clip này.

Cụ thể, trên thảm đỏ, khi đứng vào giữa các hoa hậu để chụp hình, một vị khách mời đã "vào thế" đứng che góc mặt và dáng người của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, khiến cô bị "lọt thỏm" vô phía trong. Có thể là do không để ý mà vô tình che mất nàng hậu bên cạnh, nhưng hành động "vô tư" này của khách mời vẫn bị cộng đồng mạng soi xét và cho là kém duyên.

Cận cảnh khách mời 'che mặt' Đỗ Mỹ Linh - Ảnh cắt từ clip

Nàng hậu rơi vào thế khó xử - Ảnh cắt từ clip

Phẫn nộ trước hành động này, một số cộng đồng mạng để lại lời nhận xét: "Không hiểu đứng chen mất cả Đỗ Mỹ Linh. Vậy mà thợ chụp ảnh vẫn chụp được đến chịu", "Đứng không nhìn trước sau che Đỗ Mỹ Linh hết rồi", "Khách mời gì mà có ý có tứ ghê, muốn nuốt luôn bé Linh hay gì"...

Một bình luận bên dưới bài viết - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, một số người cũng cho rằng, rất có thể những người khách mời lên chụp ảnh cùng vì yêu cầu chụp ảnh nhanh để không bị "ùn ứ" tại sự kiện nên đã không nhìn thấy rõ Đỗ Mỹ Linh để tránh, hoặc cũng có thể do góc máy khiến tình huống trở nên "phức tạp" trong mắt người xem.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tại sự kiện - Ảnh: Internet

Được biết, tại sự kiện vừa qua, Đỗ Mỹ Linh diện bộ váy áo cắt cúp táo bạo, khoe lưng trần gợi cảm khiến fan hâm mộ không khỏi trầm trồ. Tới thời điểm hiện tại, "chính chủ" là Đỗ Mỹ Linh vẫn chưa có phản hồi hay lên tiếng về vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-clip-nghi-van-khach-moi-kem-duyen-chen-ngang-hoa-hau-do-my-linh-tren-tham-do-cu-dan-mang-buc-xuc-400830.html