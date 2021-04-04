Thí sinh Hoa hậu Việt Nam Cẩm Đan lên tiếng về lời mời 'gạ đi ăn giá 400 triệu'

Hậu trường 04/04/2021 06:15

Mới đây, người đẹp Cẩm Đan chia sẻ rằng cô từng được "gạ" mời tham gia "tiệc ăn uống se duyên" với chi phí 16.000 USD, tức gần 400 triệu đồng.

Trên trang cá nhân của mình, mới đây, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 Cẩm Đan đã chia sẻ 1 đoạn tin nhắn của một người lạ với nội dung khá "sốc". Theo thông tin từ tin nhắn, "người lạ" này đã đưa ra lời đề nghị mời cô đi ăn uống riêng: "Show ăn uống của em có khác, se duyên quen nhau, cát xê chị được 16.000 USD". Với tỷ giá hiện tại, chi phí kẻ lạ "gạ" Cẩm Đan tham gia "tiệc ăn uống se duyên" khoảng hơn 350 triệu đồng. Trước lời đề nghị "nhạy cảm" này, người đẹp An Giang đã có cách xử lý cực kỳ khéo léo: "Để em đăng tin lên giúp chị tìm người nhé, em không có nhu cầu đi khách ạ".

cam dan
Chia sẻ từ Cẩm Đan về tin nhắn 

Liên quan tới vụ việc này, chia sẻ với VietNamNet, mỹ nhân An Giang cho hay, thời gian qua cô nhận nhiều lời mời khiếm nhã như gặp riêng ăn uống, chụp ảnh "không mang tính chất công việc". Cô cho biết: "Tôi luôn bàn bạc với ê-kíp. Quản lý sẽ thay tôi từ chối những cám dỗ tiêu cực. Những cơ hội việc làm tốt, tôi luôn đón nhận, miễn không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, không hại ai và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ai". 

Theo thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020, khi bước chân vào showbiz, áp lực lớn nhất với cô chính là việc phải hoàn thiện bản thân thật tốt. Với cô, không phải sự hào nhoáng mà kiến thức, đạo đức và sự tự tế mới là kim chỉ nam giúp cô sống và làm việc trong thế giới Vbiz. Sinh ra và lớn trong nghèo khó, từ nhỏ Cẩm Đan đã tự dặn bản thân dù có khó khăn thế nào vẫn phải mạnh mẽ, tự lập và vượt qua.

"Trước khi thi hoa hậu, tôi hoàn toàn không có show, không hoạt động nghệ thuật. Sau Hoa hậu Việt Nam, tôi biết ơn cuộc thi vì đã giúp cuộc sống của mình thay đổi. Cát-xê của tôi tăng 15 lần so với thời là người mẫu không tên tuổi. Mọi người cứ bảo cuộc sống của tôi sang chảnh nhưng thực tế, tôi vẫn ở nhà thuê, di chuyển bằng xe ôm khi đi làm", người đẹp từng chia sẻ với truyền thông. Gần đây, kiếm được bao nhiêu tiền, người đẹp đều gửi về cho ba mẹ. Cẩm Đan cũng đang phụ gia đình mở một cửa hàng sữa chua tại Châu Đốc, An Giang. 

cam dan 2

cam dan 3
'Trước khi thi hoa hậu, tôi hoàn toàn không có show, không hoạt động nghệ thuật', Cẩm Đan chia sẻ

Người đẹp Cẩm Đan từng tạo dấu ấn với vẻ đẹp quyến rũ ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Tuy chỉ dừng lại ở Top 15 nhưng nhan sắc của cô nàng luôn được cộng đồng mạng chú ý. Ngoài ra, chuyện đời tư tình cảm của người đẹp và đại gia Đức Huy cũng nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Cẩm Đan thường xuyên xuất hiện cùng chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên trong một số sự kiện. Doanh nhân Đức Huy cũng hay đăng ảnh Cẩm Đan lên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, cả hai chưa có động thái nào xác nhận hay công khai mối quan hệ. 

Sốc: 'Tình tin đồn' của đại gia Đức Huy được gạ mời đi ăn với giá hơn 350 triệu đồng

Sốc: 'Tình tin đồn' của đại gia Đức Huy được gạ mời đi ăn với giá hơn 350 triệu đồng

Người đẹp Cẩm Đan được mời tham gia "tiệc ăn uống se duyên" với chi phí 16.000 USD. Cô ngay lập tức đã có phản hồi cho lời mời này.

Xem thêm
Từ khóa:   người đẹp Cẩm Đan Đức Huy - Cẩm Đan đại gia Đức Huy

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 16 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 32 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026