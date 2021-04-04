Thí sinh Hoa hậu Việt Nam Cẩm Đan lên tiếng về lời mời 'gạ đi ăn giá 400 triệu'

Mới đây, người đẹp Cẩm Đan chia sẻ rằng cô từng được "gạ" mời tham gia "tiệc ăn uống se duyên" với chi phí 16.000 USD, tức gần 400 triệu đồng.

Trên trang cá nhân của mình, mới đây, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 Cẩm Đan đã chia sẻ 1 đoạn tin nhắn của một người lạ với nội dung khá "sốc". Theo thông tin từ tin nhắn, "người lạ" này đã đưa ra lời đề nghị mời cô đi ăn uống riêng: "Show ăn uống của em có khác, se duyên quen nhau, cát xê chị được 16.000 USD". Với tỷ giá hiện tại, chi phí kẻ lạ "gạ" Cẩm Đan tham gia "tiệc ăn uống se duyên" khoảng hơn 350 triệu đồng. Trước lời đề nghị "nhạy cảm" này, người đẹp An Giang đã có cách xử lý cực kỳ khéo léo: "Để em đăng tin lên giúp chị tìm người nhé, em không có nhu cầu đi khách ạ". Chia sẻ từ Cẩm Đan về tin nhắn Liên quan tới vụ việc này, chia sẻ với VietNamNet, mỹ nhân An Giang cho hay, thời gian qua cô nhận nhiều lời mời khiếm nhã như gặp riêng ăn uống, chụp ảnh "không mang tính chất công việc". Cô cho biết: "Tôi luôn bàn bạc với ê-kíp. Quản lý sẽ thay tôi từ chối những cám dỗ tiêu cực. Những cơ hội việc làm tốt, tôi luôn đón nhận, miễn không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, không hại ai và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ai".

Theo thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020, khi bước chân vào showbiz, áp lực lớn nhất với cô chính là việc phải hoàn thiện bản thân thật tốt. Với cô, không phải sự hào nhoáng mà kiến thức, đạo đức và sự tự tế mới là kim chỉ nam giúp cô sống và làm việc trong thế giới Vbiz. Sinh ra và lớn trong nghèo khó, từ nhỏ Cẩm Đan đã tự dặn bản thân dù có khó khăn thế nào vẫn phải mạnh mẽ, tự lập và vượt qua. "Trước khi thi hoa hậu, tôi hoàn toàn không có show, không hoạt động nghệ thuật. Sau Hoa hậu Việt Nam, tôi biết ơn cuộc thi vì đã giúp cuộc sống của mình thay đổi. Cát-xê của tôi tăng 15 lần so với thời là người mẫu không tên tuổi. Mọi người cứ bảo cuộc sống của tôi sang chảnh nhưng thực tế, tôi vẫn ở nhà thuê, di chuyển bằng xe ôm khi đi làm", người đẹp từng chia sẻ với truyền thông. Gần đây, kiếm được bao nhiêu tiền, người đẹp đều gửi về cho ba mẹ. Cẩm Đan cũng đang phụ gia đình mở một cửa hàng sữa chua tại Châu Đốc, An Giang.

'Trước khi thi hoa hậu, tôi hoàn toàn không có show, không hoạt động nghệ thuật', Cẩm Đan chia sẻ Người đẹp Cẩm Đan từng tạo dấu ấn với vẻ đẹp quyến rũ ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Tuy chỉ dừng lại ở Top 15 nhưng nhan sắc của cô nàng luôn được cộng đồng mạng chú ý. Ngoài ra, chuyện đời tư tình cảm của người đẹp và đại gia Đức Huy cũng nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Cẩm Đan thường xuyên xuất hiện cùng chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên trong một số sự kiện. Doanh nhân Đức Huy cũng hay đăng ảnh Cẩm Đan lên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, cả hai chưa có động thái nào xác nhận hay công khai mối quan hệ.

Sốc: 'Tình tin đồn' của đại gia Đức Huy được gạ mời đi ăn với giá hơn 350 triệu đồng Người đẹp Cẩm Đan được mời tham gia "tiệc ăn uống se duyên" với chi phí 16.000 USD. Cô ngay lập tức đã có phản hồi cho lời mời này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thi-sinh-hoa-hau-viet-nam-cam-dan-len-tieng-ve-loi-moi-ga-di-an-gia-400-trieu-400755.html