Mẹ đơn thân Ly Kute 'ngã ngửa' với bí kíp 'thoát nghèo' của cậu con trai 5 tuổi

Hậu trường 29/03/2021 06:10

Mẹ trẻ Ly Kute hết sức bất ngờ trước câu chuyện học cách "làm giàu không khó" của cậu con trai 5 tuổi.

Ly Kute (Nguyễn Khánh Ly) là tình cũ của tuyển thủ Mạc Hồng Quân, từng một thời khiến báo chí tốn rất nhiều giấy mực về chuyện tình cảm của cả hai. Cặp đôi quyết định chia tay khi Ly Kute đang mang thai con của cầu thủ. Sau đó, hot girl tập trung vào việc chăm sóc cho con trai Khoai Tây và công việc kinh doanh. 

Mới đây, mẹ đơn thân Ly Kute chia sẻ câu chuyện cực kỳ hài hước về cuộc trò chuyện của 2 mẹ con khiến khán giả không khỏi phì cười. Theo đó, hot girl rất bất ngờ khi Khoai Tây hỏi mẹ: 

-“Mẹ ơi làm thế nào để sau này thành người giàu hả mẹ?"

-“Thì con phải học giỏi này, sau đó đi làm từ sớm, rồi con phải tiết kiệm tiền”

Tuy nhiên, cậu nhóc 5 tuổi lập tức nhanh trí hơn khi "phản đòn" mẹ bỉm: 

-“Thế thì mệt và lâu lắm. Con nghĩ ra rồi. Con chỉ cần lấy tiền của mẹ tiêu thế là xong".

-“Ừ cũng được thôi. Nhưng tiền của mẹ thì là tiền của mẹ, con mua gì con cũng sẽ phải xin mẹ, mẹ đồng ý con mới được mua và con phải xin như thế mãi đến tận khi con lớn như mẹ. Nếu con tự kiếm tiền của con thì con thích mua gì thì mua, đồ chơi này, siêu nhân này, ô tô xe máy này...".

-"Vậy con có một cách nữa, con đập 2 con lợn đất ra mua, thế là xong"

-"Ok, thế đập xong tiêu hết con làm thế nào để có tiền mua tiếp, lại xin mẹ à?"

Mẹ đơn thân Ly Kute 'ngã ngửa' với bí kíp 'thoát nghèo' của cậu con trai 5 tuổi - Ảnh 1
Nguyên văn câu chuyện đầy hài hước của hai mẹ con nhà hot girl Ly Kute 

Chốt hạ cho bài toán "làm thế nào để trở thành người giàu?", Khoai Tây quyết định "lúc nào lớn con sẽ hỏi mẹ sau!". Đoạn đối thoại giữa mẹ trẻ và cậu con trai 5 tuổi khiến nhiều bạn bè và cộng đồng mạng bật cười vì độ lém lỉnh của 2 mẹ con. Fan hâm mộ không quên để lại những bình luận hài hước về câu chuyện này: "Em Khoai Tây của mẹ Ly trả lời thông minh quá", "Mẹ kinh doanh nên con nghĩ đến làm giàu sớm thế hihi", "Khoai Tây biết suy nghĩ như người nhớn roài chị nhở",...

Mẹ đơn thân Ly Kute 'ngã ngửa' với bí kíp 'thoát nghèo' của cậu con trai 5 tuổi - Ảnh 2
Hình ảnh cậu con trai lém lỉnh của mẹ Ly Kute
Mẹ đơn thân Ly Kute 'ngã ngửa' với bí kíp 'thoát nghèo' của cậu con trai 5 tuổi - Ảnh 3
Chân dung mẹ trẻ Ly Kute hiện tại

Ly Kute (Nguyễn Khánh Ly) là hot girl Việt Nam đời đầu, từng được khán giả yêu mến với vai diễn trong loạt phim truyền hình "Nhật ký Vàng Anh". Sau đó, cô tiếp tục tạo ấn tượng tốt với vai trò MC của chương trình "Chị Ong vàng", "10 vạn câu hỏi vì sao". 

Năm 2016, chuyện tình cảm của Ly Kute và cầu thủ Mạc Hồng Quân thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Thời điểm đó, Mạc Hồng Quân và cô quyết định chia tay khi cô đang mang thai con cầu thủ. Hậu chia tay, Ly Kute quyết định trở thành mẹ đơn thân, dành hết thời gian để chăm sóc cho con trai Khoai Tây. Hiện tại, cô không từ bỏ ánh đèn nghệ thuật mà rẽ hướng kinh doanh. Cậu bé Khoai Tây đã gần 5 tuổi, và sắp bước vào lớp 1.

Ảnh: FBNV

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