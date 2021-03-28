Hình ảnh đầu tiên của Đỗ Hùng Dũng sau khi xuất viện: Gương mặt tươi tắn, ôm chặt con trai nhỏ

Hậu trường 28/03/2021 13:15

Cư dân mạng không khỏi xúc động khi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng ôm chặt con trai Titi sau khi về nhà hậu phẫu thuật.

Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng đã xuất viện ngày hôm qua 27/3. Sau đó, anh đã nhanh chóng trở về Hà Nội đoàn tụ cùng gia đình. Sáng nay, những hình ảnh đầu tiên của Đỗ Hùng Dũng cùng cậu con trai cưng được vợ anh chia sẻ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hình ảnh cho thấy tình cảm gia đình của cầu thủ sinh năm 1993 quá đỗi ngọt ngào, thân thương. 

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Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng quất quýt bên con trai nhỏ - Ảnh: FBNV

Theo hình ảnh được chia sẻ, nam tiền vệ đang nằm trên ghế sofa cùng cặp nạng chống chân. Tuy nhiên, có thể thấy gương mặt cầu thủ đã có phần tươi tắn hẳn lên. Với Đỗ Hùng Dũng, thời gian khó khăn vừa qua, vợ, con và người thân trong gia đình chính là điểm tựa lớn nhất giúp tự tin chiến đấu với bệnh tật hơn. Được biết, ca phẫu thuật của Đỗ Hùng Dũng ở TP.HCM đã diễn ra thành công và dự kiến cầu thủ có thể bình phục nhanh chóng để trở lại sân đấu vào cuối năm nay.

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Triệu Mộc Trinh túc trực chăm lo cho chồng trong quá trình phẫu thuật
 
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Đỗ Hùng Dũng và con trai trò chuyện facetime với nhau khi anh còn nằm trên giường bệnh

Trước đó, cầu thủ Đỗ Hùng Dũng đã gặp phải một chấn thương nặng khi đang thi đấu tại TP.HCM, Triệu Mộc Trinh đã gấp rút bay vào miền Nam ngay trong đêm với chồng. 

Ảnh: FBNV

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