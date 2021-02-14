Ngày 14/2 - tức mùng 3 Tết, NSND Hoàng Dũng đã qua đời vào lúc 14 giờ 15 phút tại Bệnh viện Huyết Học Trung Ương sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, hưởng thọ 65 tuổi.

Được biết, trong lần cuối lộ diện trước công chúng vào tháng 12/2020, NSND Hoàng Dũng có chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình: "Tôi cũng cố gắng duy trì sức khỏe nhưng nhiều khi chỉ nói bằng mồm chứ không thực hiện được, ai cũng thế mà! Làm công việc là nghề nghiệp của mình, lại là đam mê của mình nên nhiều khi làm xong mới thấy mệt còn khi đi làm phim thì quên hết. Hiện tôi đang bị viêm cơ, ngay giờ phút này nếu ho chút cũng đau, lắm hôm tôi chỉ ngủ được 2 tiếng, ngồi dậy cũng khó. Đó không chỉ là lời cảnh báo cho việc làm việc quá sức mà là mình già thật rồi". Dù tự nhận là "mình già thật rồi" và đang mang bệnh viêm cơ, nhưng NSND Hoàng Dũng vẫn luôn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan trong những ngày cuối cuộc đời và cháy hết mình với nghiệp diễn.

Trước đó, hồi cuối tháng 12/2020, NSND Hoàng Dũng từng phẫu thuật cột sống tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Sau ca mổ, ông gầy và yếu hơn, thường xuyên hôn mê, phải nằm viện. Do tình trạng bệnh diễn biến xấu nên ông được chuyển sang Bệnh viện Huyết học Trung Ương và sau đó, đã mất tại đây. Cố nghệ sĩ muốn giữ hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ đến cuối đời Một người bạn cho biết, nghệ sĩ Hoàng Dũng cảm thấy tủi thân nếu những hình ảnh tiều tụy của mình bị lan truyền. Ông muốn giữ hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ đến cuối đời. Ông cũng giấu bệnh tình của mình trước truyền thông, chỉ nói mình bị đau cột sống.

Cho đến hôm nay, Nguyễn Trần Trung Quân mới nghẹn ngào kể về căn bệnh ung thư di căn vào những ngày cuối đời của cố nghệ sĩ: "Chú bị ung thư di căn giai đoạn cuối, chú vẫn tận hiến với nghề tới những phút giấy cuối cùng. Nhưng phim chú đóng vẫn đang chiếu trên sóng VTV. Mới đây, chú vẫn xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Thật tiếc thương chú. Đây là bức ảnh 'Ông Trùm - Người phán xử' đã gây ấn tượng sâu sắc tới khán giả xem phim. Hôm nay là ngày buồn của điện ảnh - phim truyền hình nước nhà. Tiếc thương đau xót quá". Chia sẻ về tình trạng bệnh của NSND Hoàng Dũng từ Nguyễn Trần Trung Quân - Ảnh: FB Trong khi đó, diễn viên Phạm Anh Tuấn, người đóng vai Toàn, con trai của ông Phương (NSND Hoàng Dũng thủ vai) trong phim Trở về giữa yêu thương cho biết: “Trong khi quay phim, mọi người cũng rất lo lắng cho sức khỏe của bố, nhưng lúc đó bố chỉ nghĩ là mình đau dây chằng, cứ đau quá thì nghỉ, đỡ thì lại quay, vẫn đảm bảo tiến độ của dự án. Không ngờ sau họp báo ra mắt phim khoảng 1-2 tuần thì bố phải đi cấp cứu, từ đó mới phát hiện ung thư đã di căn vào cột sống rồi". NSND Hoàng Dũng trong 1 cảnh quay của phim Trở về giữa yêu thương - Ảnh: FB Vai diễn 'để đời' của NSND Hoàng Dũng trong tác phẩm phim Người phán xử NSND Hoàng Dũng tên đầy đủ là Hoàng Tiến Dũng, sinh năm 1956 tại Hà Nội. Ông được khán giả yêu mến qua hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Về Nhà Đi Con, Người Phán Xử, Những Ngày Không Quên, Sinh Tử, Bước Nhảy Xì Tin... Ông còn giữ vai trò đạo diễn điện ảnh và đạo diễn kịch nói với nhiều tác phẩm để đời.

Diễn viên 'Về nhà đi con' - NSND Hoàng Dũng qua đời ngày mùng 3 Tết Thông tin NSND Hoàng Dũng - diễn viên nổi tiếng trong bộ phim quốc dân "Về nhà đi con" đột ngột qua đời khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, xót xa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nsnd-hoang-dung-giau-benh-chong-choi-voi-ung-thu-truoc-khi-mat-muon-giu-hinh-anh-dep-cua-nguoi-nghe-si-den-cuoi-doi-396097.html