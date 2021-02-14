Diễn viên 'Về nhà đi con' - NSND Hoàng Dũng qua đời ngày mùng 3 Tết

Hậu trường 14/02/2021 15:27

Thông tin NSND Hoàng Dũng - diễn viên nổi tiếng trong bộ phim quốc dân "Về nhà đi con" đột ngột qua đời khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà xã Công Lý - BTV Ngọc Hà gây chú ý khi đăng tải hình ảnh NSND Hoàng Dũng kèm dòng chia sẻ: "Chú ơi, cháu yêu chú lắm. Cháu biết có ngày này mà cháu đau quá".

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Bài đăng của bà xã Công Lý - Ảnh: FB

Chia sẻ với báo chí, NSND Công Lý nghẹn ngào cho biết: "Con trai đầu của anh Dũng vừa gọi điện cho tôi thông báo anh Dũng đã qua đời vào lúc 14 giờ 15 phút tại bệnh viện".

Theo đó, vào ngày 14/2 (mùng 3 Tết), NSND Hoàng Dũng đã đột ngột qua đời vào lúc 14 giờ 15 phút tại Bệnh viện Huyết Học Trung Ương, hưởng thọ 65 tuổi. Trước đó, ông đã có quãng thời gian dài chiến đấu với bệnh tật.

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NSND Hoàng Dũng hưởng thọ 65 tuổi - Ảnh: FB

Ngay khi nhận được thông tin này, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, xót xa. Ai nấy đều đồng loạt gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình NSND Hoàng Dũng. 

NSND Hoàng Dũng tên đầy đủ là Hoàng Tiến Dũng, sinh năm 1956 tại Hà Nội. Ông được khán giả yêu mến qua hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Về Nhà Đi Con, Người Phán Xử, Những Ngày Không Quên, Sinh Tử, Bước Nhảy Xì Tin... Ông còn giữ vai trò đạo diễn điện ảnh và đạo diễn kịch nói với nhiều tác phẩm để đời.

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