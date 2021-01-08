Gần đến ngày ‘vỡ chum’, nhan sắc của Bảo Thanh 'Về nhà đi con' gây chú ý

Hậu trường 08/01/2021 16:33

Loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên Bảo Thanh ở những tháng cuối thai kỳ nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Từ sau khi thông báo mang thai con thứ 2, nữ diễn viên Bảo Thanh quyết định tạm ngừng công việc diễn xuất ngay khi sự nghiệp đang trên đà phát triển. Trên mạng xã hội, cô liên tục đăng tải những khoảnh khắc đời thường đến khán giả và bày tỏ niềm hạnh phúc khi sắp đón con chào đời.

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Bảo Thanh tiết lộ được bạn bè tặng rất nhiều đồ trẻ sơ sinh - Ảnh: FB

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Tạm gác công việc, cô dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, dưỡng thai - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Bảo Thanh hạnh phúc chia sẻ hình ảnh rạng rỡ, xinh đẹp chụp cùng ông xã đến người hâm mộ. Nữ diễn viên “Về nhà đi con” cũng khoe khéo giới tính của em bé trong bụng là một tiểu công chúa: “Tối ngồi ăn cơm, lão bỗng quay ra bảo mình: Sau này vừa được làm ông nội, vừa được làm ông ngoại. Sướng nhờ”.

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Diễn viên Bảo Thanh và ông xã đang hồi hộp chờ đợi con gái ra đời - Ảnh: FB

Qua khoảnh khắc đăng tải, Bảo Thanh vẫn vô cùng xinh đẹp dù đang ở tháng cuối thai kỳ. Thậm chí, bà mẹ 2 con còn được nhận xét trẻ trung như thiếu nữ. Được biết, cô nàng không tăng cân quá nhiều nên vóc dáng vẫn khá thon gọn.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt chúc mừng vợ chồng Bảo Thanh vì có “đủ nếp đủ tẻ”. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng dành nhiều lời khen cho mẹ bầu: “Bà nội bà ngoại xinh quá”, “Eo ơi, bầu mà đẹp như thiếu nữ thế à”, “Bầu mà chẳng thấy bụng bầu”, “Mẹ bầu xinh quá”, “Bà bầu trông giống nữ sinh quá”, “Bà đẹp vừa thôi bà nhá”, “Thanh đẹp gái thế em. Chúc em mẹ tròn con vuông, gia đình hạnh phúc”, “Không biết nói gì hơn xinh lắm ý”...

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