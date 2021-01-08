Vợ Vân Quang Long bị tố hỗn hào với ba mẹ chồng, dặn gửi tiền phúng điếu về, nhân chứng cũng xuất hiện

Hậu trường 08/01/2021 14:23

Thông tin Linh Lan – vợ cố nghệ sĩ Vân Quang Long bị một người bạn của chồng “vạch mặt” trên mạng xã hội đang khiến dư luận xôn xao.

Mới đây, một người bạn thân ở Mỹ của cố nghệ sĩ Vân Quang Long đã gây sốc khi chia sẻ những sự thật không ngờ về Linh Lan: “Em có thể qua mặt được người dân bên Việt Nam, chứ anh chị em thân thiết với anh Long em không qua mặt được đâu”.

Theo đó, người này cho biết bà xã Vân Quang Long là con người giả tạo, hỗn hào với ba mẹ chồng, ăn chặn tiền từ thiện... Thậm chí, khi lễ tang của Vân Quang Long vẫn chưa hoàn tất, Linh Lan đã đích thân gọi điện sang Mỹ dặn mọi người gửi tiếng phúng điếu về cho mẹ con cô vì sợ “mất phần”.

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Bài đăng 'bóc phốt' Linh Lan của bạn thân NS Vân Quang Long - Ảnh: FB

Đáng chú ý, nữ ca sĩ Phạm Thanh Thảo đã chia sẻ lại bài viết này, đồng thời cho biết mình chính là nhân chứng: “Tấm màn sự thật từ từ hé mở, sẽ còn nhiều thứ nhé mọi người ơi. Mình và ông xã là nhân chứng sống, không biết bao lần thấy Long bị chửi. Rồi đọc luôn những tin nhắn “em ấy” chửi ba mẹ Long rất nặng lời, không muốn nói là rất... Hỏi sao những bậc nhà văn, nhà giáo như ba mẹ Long, trọng chữ lễ nghĩa, sao chấp nhận nổi 1 người như thế làm dâu. Càng nghĩ càng thương cho Long càng nói càng xót cho Long”.

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Phạm Thanh Thảo cũng lên tiếng tố cáo Linh Lan - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng xôn xao trước thông tin này. Nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi cũng để lại bình luận đầy thảng thốt: “Trời ơi”.

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Công chúng không giấu được sự hoang mang dưới bài đăng - Ảnh: FB

Trước đó, cư dân mạng liên tục chĩa mũi dùi về phía ba mẹ Vân Quang Long vì cách hành xử có phần quá đáng với con dâu. Hiện tại, Linh Lan vẫn chưa lên tiếng phản hồi về những lời tố cáo từ bạn thân của chồng.

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Từ khóa:   vợ Vân Quang Long ca sĩ Phạm Thanh Thảo NS Vân Quang Long

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