Khoe ảnh mướt mồ hôi trong phòng gym, Thu Quỳnh ‘Về nhà đi con’ để lộ vòng 1 đồ sộ chẳng kém Ngân 98

Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Thu Quỳnh trên mạng xã hội nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Sau thành công của “Về nhà đi con”, nữ diễn viên Thu Quỳnh ngày càng được khán giả yêu thích. Nhất cử nhất động của cô luôn khiến công chúng quan tâm.

Mới đây, Thu Quỳnh khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ hình ảnh nhễ nhại mồ hôi trong phòng gym trên trang Facebook cá nhân. Bên cạnh đó, nữ diễn viên “Về nhà đi con” còn than thở về công cuộc giảm cân: “Sau 9 buổi tập thể hình cật lực, mình không giảm được hoa nào chúng bạn ạ! Nghĩ mà ức!”.

Để giữ được vóc dáng gợi cảm, Thu Quỳnh rất chăm chỉ tập gym - Ảnh: FB

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên vẫn thỉnh thoảng chiêu đãi khán giả những bộ cánh ‘mát mẻ’ – Ảnh: FB

Dù đã trải qua 1 lần sinh nở nhưng mỹ nhân 32 tuổi vẫn giữ được thân hình thon gọn, quyến rũ. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả lại là vòng 1 ngồn ngộn như muốn chực trào ra ngoài của Thu Quỳnh.

Nhiều người nhận xét, đôi gò bồng đảo của cô chẳng hề thua kém bất kỳ hot girl ngực khủng nào. Thậm chí, khi một người bạn của nữ diễn viên để lại bình luận: “Hình như tập xong vòng 1 nở ra?”, Thu Quỳnh liền thừa nhận: “Em nở vòng 1, 3, vòng 2 chưa giảm được tý nào chị ạ”.

Dưới bài đăng, bạn bè và cư dân mạng dành nhiều lời khen cho Thu Quỳnh: “Chị mình ngày càng xinh đẹp lộng lẫy”, “Đã quá đẹp rồi!”, “Mỹ nhân Thu Quỳnh body chuẩn rồi giảm cân làm gì”, “Tâm hồn cực khủng”, “Nuột quá chị ơi”, “Người làm gì có gì mà giảm nữa hả cô, để đấy cho đẹp”, “Sao nhìn chị em nghẹt thở quá”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-anh-muot-mo-hoi-trong-phong-gym-thu-quynh-ve-nha-di-con-de-lo-vong-1-do-so-chang-kem-ngan-98-388503.html