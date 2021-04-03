Sốc: 'Tình tin đồn' của đại gia Đức Huy được gạ mời đi ăn với giá hơn 350 triệu đồng

Người đẹp Cẩm Đan được mời tham gia "tiệc ăn uống se duyên" với chi phí 16.000 USD. Cô ngay lập tức đã có phản hồi cho lời mời này.

Mới đây, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 Cẩm Đan vừa chia sẻ 1 đoạn tin nhắn của một người lạ với nội dung khá "sốc". Theo thông tin từ tin nhắn, "người lạ" này đã đưa ra lời đề nghị mời cô đi ăn uống riêng. Thoạt nhìn, mỹ nhân tưởng đây là tin nhắn công việc, cô nhắn tin hỏi thăm thì đầu bên kia lập tức "lộ nguyên hình". "Show ăn uống của em có khác, se duyên quen nhau, cát xê chị được 16.000 USD" - người lạ kia lập tức chia sẻ. Với tỷ giá hiện tại, chi phí kẻ lạ "gạ" Cẩm Đan tham gia "tiệc ăn uống se duyên" khoảng hơn 350 triệu đồng.

Thế nhưng, trước lời đề nghị "nhạy cảm" này, người đẹp An Giang đã có cách xử lý cực kỳ khéo léo: "Để em đăng tin lên giúp chị tìm người nhé, em không có nhu cầu đi khách ạ".

Chia sẻ từ Cẩm Đan về tin nhắn

Người đẹp Cẩm Đan từng tạo dấu ấn với vẻ đẹp quyến rũ ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Tuy chỉ dừng lại ở Top 15 nhưng nhan sắc của cô nàng luôn được cộng đồng mạng chú ý. Có chiều cao 1m72 đáng ngưỡng mộ, chân mày rậm, đôi mắt sâu cùng bờ môi mọng, và đặc biệt, cô từng được ví như bản sao của Lisa (Blackpink).

Nhan sắc nóng bỏng của người đẹp An Giang

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 từng được ví như bản sao của Lisa (Blackpink)

Cẩm Đan và đại gia Đức Huy với những hình ảnh xuất hiện cùng nhau

Ngoài sự trầm trồ trước nhan sắc của cô, chuyện đời tư tình cảm của người đẹp và đại gia Đức Huy cũng nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Cô được cho là người tình của chồng cũ Lệ Quyên, khi nhiều hình ảnh cho thấy hai người công khai xuất hiện cùng nhau sau vụ ly hôn của đại gia.

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