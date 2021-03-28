Lộ bằng chứng Đặng Văn Lâm về quê 'ra mắt' nhà bạn gái

Sau khi "bí mật" về nước, cặp đôi Đặng Văn Lâm - Yến Xuân bị phát hiện cùng nhau check-in tại nơi được cho là nhà của nàng "hot girl phòng gym".

Trong khi người hâm mộ nghĩ rằng Văn Lâm sẽ ở Thái Lan để chờ làm thủ tục giấy tờ sang Nhật Bản thì mới đây, nam thủ môn đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ khi xuất hiện bên giường bệnh của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng hôm 27/3.

Trong hôm nay, Lâm Tây lại khiến cộng đồng bất ngờ hơn khi chia sẻ hình ảnh tại quê nhà bạn gái Yến Xuân (Củ Chi, TP.HCM). Cụ thể, anh thích thú với hoạt động quay bò nướng tại gia. Cộng đồng mạng lập tức phát hiện trước đó nhiều giờ (hôm 27/3), Yến Xuân cũng chia sẻ hình ảnh đang ở nhà và gia đình đang chuẩn bị món bò nướng than. Fan "được dịp" đồn đoán, cho rằng gia đình hot girl đã có màn thiết đãi thịnh soạn với chàng "con rể" tương lai.

Văn Lâm và Yến Xuân cùng check-in tại một địa điểm

Sau thời gian dài kín tiếng, thủ môn Lâm Tây và hotgirl Yến Xuân đã thoải mái hơn trong chuyện công khai hẹn hò.

Đặng Văn Lâm bất ngờ xuất hiện trên giường bệnh cùng tiền vệ Đỗ Hùng Dũng hôm 27/3

Trong thời gian ở Thái Lan, bạn gái của Văn Lâm cũng luôn cận kề cùng anh

Yến Xuân được mệnh danh là 'Hot girl phòng gym'

Thời điểm hiện tại, sau khi thi đấu ở Thái Lan, Lâm Tây vừa đầu quân cho CLB hàng đầu Nhật Bản Cerezo Osaka. Trong thời gian ở Thái Lan, bạn gái của anh chàng cũng luôn cận kề cùng anh. Trước đó, cuối năm 2019, cô nàng cũng từng sang Nga để thăm gia đình Văn Lâm. Fan hâm mộ dự đoán, có thể sắp tới cô nàng sẽ tiếp tục xuất ngoại cùng bạn trai.

Ảnh: FB, IG nhân vật

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