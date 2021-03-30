Nhan sắc 'mẹ 4 con' nhà Lý Hải tuổi 36 'nuột nà' khó tin, dân mạng hỏi khó 'sao chị tuổi 20 hoài?'

Mới đây, bà xã Lý Hải vừa thông báo đón tuổi 36 bằng một bộ ảnh rực rỡ sắc màu bên giàn hoa giấy. Điều đáng chú ý là dù đã vào tuổi tứ tuần và đã là mẹ 4 con, nhan sắc của Minh Hà khiến cộng đồng không khỏi ghen tỵ.

Kỷ niệm tuổi 36, bà xã Lý Hải chia sẻ bộ hình mới khoe nhan sắc tươi trẻ, căng tràn sức sống như "gái 20". Dù đã có đến 4 mặt con, nhan sắc của cựu hot girl 8X thuở nào khiến nhiều người không khỏi ghen tỵ. "Chúc mừng sinh nhật chị, sao cứ hai mươi hoài hoài, đẹp hoài luôn à", "Xinh quá à… sinh nhật vui vẻ nhá mẹ trẻ", "Trẻ ganh tỵ luôn. Hihi. Chúc mừng sinh nhật bạn nha" - nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ với nhan sắc không tuổi của bà xã Lý Hải.

Ở tuổi 36, Minh Hà vẫn gây chú ý với nhan sắc tươi trẻ và thân hình nuột nà

Cũng nhân dịp sinh nhật Minh Hà, cả gia đình cô cũng vừa "cho ra lò" bộ ảnh "gia phả" với những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc của 6 thành viên trong gia đình.

Gia đình 6 thành viên của giọng ca 'Liều thuốc cho trái tim'

Nhan sắc 'không tuổi' của Minh Hà tiếp tục chiếm trọn 'spotlight' trong bộ ảnh gia đình mới

Sau hơn 10 năm về chung 1 nhà, vợ chồng nhà Lý Hải - Minh Hà luôn thu hút sự chú ý của cộng đồng vì cuộc sống viên mãn, hạnh phúc dù cách nhau đến 16 tuổi. Minh Hà từng tiết lộ, hai vợ chồng cô chưa bao giờ cãi vã trước mặt các con. Bí quyết giữ lửa hôn nhân của gia đình nhà sản xuất "Lật mặt" là luôn chia sẻ với nhau mọi việc một cách chân thành để giải tỏa những khúc mắc trong lòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-sac-me-4-con-nha-ly-hai-tuoi-36-nuot-na-kho-tin-dan-mang-hoi-kho-sao-chi-tuoi-20-hoai-400217.html