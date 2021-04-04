Minh Dự tuyên bố ảnh 'dao kéo', cộng đồng mạng ra sức khuyên: 'Anh không thẩm mĩ cũng đẹp rồi, giờ sửa lại cái nết là ok nha'

"Thánh chửi" Minh Dự mới đây lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi "công bố" hình ảnh phẫu thuật thẩm mĩ.

Trên trang cá nhân, diễn viên hài Minh Dự vừa công bố hình ảnh của bản thân và dòng chia sẻ "gây tranh cãi": "Cuộc giải phẫu đã thành công! Cảm ơn đội ngũ bác sĩ rất nhiều". Kèm theo đó, anh đưa hình ảnh gương mặt với chi chít đường "cắt vẽ" bằng bút, và ghép cùng hình ảnh của 1 nam tài tử Hàn Quốc.

Bài đăng mới đây của Minh Dự

Ngay sau thông tin hài hước được đăng tải, cộng đồng mạng lập tức "hùa theo" với các bình luận hài hước: "Trời đất.. anh cũng chịu khó vẽ lên mặt ghê luôn. Tiếc thay anh vẫn là anh ko phải là Kim Bum nhé", "Dự ơi anh không thẩm mỹ cũng đẹp rồi, giờ sửa lại cái nết nữa là ok nha, nhưng chắc sẽ không chỗ nào nhận sửa đâu", "Cỡ anh thì không biết sửa hết điện bệnh viện cũng không đẹp nỗi",...

Một fan hâm mộ hài hước 'phản đòn' Minh Dự

Một số bình luận khác từ cư dân mạng

Một số khán giả cho rằng "thánh chửi" Minh Dự đang tham khảo ý kiến cộng đồng về việc mình sẽ "dao kéo" trong tương lai. Có thể đó là lý do mà một fan hâm mộ "nghiêm túc" để lại lời khuyên cho anh: "Ý riêng của tôi tôi thấy Minh Dự không cần sửa, Minh Dự mà thẫm mỹ là mất cái duyên hài. Khán giả yêu mến con là từ cái khuôn mặt đó, lấy được tiền của khán giả là cái khuôn mặt và cái diễn xuất bà tám của con. Con cứ để yên đó nếu con không tin thì cứ khảo sát thăm dò ý kiến của khán giả yêu thích con ở điểm nào".

Minh Dự là cây hài trẻ với cách tấu hài duyên dáng, lầy lội. Ngoài ra, cái tên này cũng rất nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh “thánh chửi”. Anh gây ấn tượng với các phát ngôn hài hước cùng ngôn từ vô cùng hoạt bát, phong phú lại rất trôi chảy, thâm thúy.

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