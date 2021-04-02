Gia đình 'ông bố quốc dân' tươi tắn trong bộ ảnh mới, dân mạng ví như phim 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên'

Như mọi khi, các bé được "ông bố quốc dân" diện cho những bộ trang phục tone sur tone màu đen sang chảnh, "chuẩn fashion". Anh từng chia sẻ rằng, từ khi nhận con nuôi, anh không thể sống cho bản thân và cũng không có nhiều thời gian dành cho riêng mình. Tuy nhiên, dù công việc bận rộn nhưng nhà thiết kế tài năng vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc, vui chơi và tận hưởng những giờ phút thư giãn cùng các con.

Đại gia đình của NTK Đỗ Mạnh Cường, dường như vẫn thiếu vắng 2 thành viên nhí trong bộ ảnh mới này - Ảnh: FB

Bên dưới bài đăng về bộ ảnh mới, nhiều fan hâm mộ dành lời khen có cánh cho ông bố trẻ: "Nhìn mấy đứa trẻ hạnh phúc quá. Nhiều người ba ruột còn chưa dành thời gian chơi với con, lo và thương con như vậy. Một đàn con mà đứa nào cũng vui và hạnh phúc vì được ba chơi cùng", "Giống phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên", "Cả gia đình Bố Cường đẹp như bức tranh"...

Với nhà NTK Đỗ Mạnh Cường, anh luôn quan niệm rằng chính mình là người đứng ra chịu trách nhiệm về cuộc sống và tương lai của các con trước xã hội. Nếu như cộng đồng lo cho các con mình "một" và có thể chỉ lo được bằng những lời động viên chia sẻ, anh nghĩ mình cần lo và thương cho các con nuôi của mình gấp "bội phần".

Được biết, hơn chục năm qua, Đỗ Mạnh Cường đã nhận nuôi 8 em nhỏ gồm Nhím, Tít, Linh Đan, MyMy, Gấu, Én, Rồng và mới đây là bé Sóc. Dù không phải là máu mủ ruột thịt, thế nhưng ông bố này đã chứng minh cho cả cộng đồng rằng mình có thể mang lại cho các bé một đại gia đình vô cùng hạnh phúc. Anh không chỉ làm tròn bổn phận một người cha mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho các con.

Hình ảnh vui chơi của các nhóc tỳ nhà Đỗ Mạnh Cường trong một dịp sinh nhật Nhím 7 tuổi hồi giữa tháng 3 - Ảnh:FB

Cũng ngay trong bộ ảnh mới nhất, NTK Đỗ Mạnh Cường đã chia sẻ: “Mang lại niềm vui cho các con là hạnh phúc của Bố". Anh cũng từng bộc bạch tâm sự của một người bố: "Điều may mắn nhất và thành công nhất của Bố Cường không phải là sự nghiệp thành công lẫy lừng mà chính là cả 8 đứa con này của Bố đều ngoan ngoãn, hiếu thảo, thành công trong sự nghiệp sau này, về già Bố sẽ được sống gần con cái sum vầy!".