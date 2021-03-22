Việt Kiều Mỹ U60 về Việt Nam ‘phải lòng’ ngay cô gái Bến Tre: Ấn tượng đầu tiên là ‘đùi vợ tương lai trắng tươi’, quyết định kết hôn sau 9 ngày quen biết

Trong lần đầu tiên về Việt Nam đi “xem mắt”, chàng Việt Kiều Mỹ U60 đã dành thời gian đi đá gà trước, sau đó mới về nhà cô vợ tương lai ăn cơm. Lạ lùng thay, ấn tượng đầu tiên của anh về cô gái trước mắt là “cái đùi trắng tươi”.
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Vừa qua, chương trình “Vợ Chồng Son” chào đón cặp vợ chồng cách nhau gần 30 tuổi giữa một anh chàng Việt Kiều Mỹ U60 và cô vợ người Việt 31 tuổi. Tập phát sóng đã thu hút đông đảo sự quan tâm từ người xem. Theo mạch chuyện nhân vật dẫn dắt, người chồng tên Châu Anthony (California, Mỹ) và cô vợ là Diệp Thị Mỹ Ngọc (Bến Tre) gặp nhau qua lời mai mối của người thân trong gia đình. Mặc dù đều có điểm chung là một lần hôn nhân đổ vỡ, thế nhưng họ vẫn quyết tâm đi tìm hạnh phúc lần nữa.
Người chồng dí dỏm kể lại ấn tượng đầu tiên của mình là “đùi vợ tương lai trắng tươi”. Giải thích về “cái nhìn kì quặc” này, Anthony cho biết bởi lẽ lúc đó ngồi cạnh mẹ vợ nên rất run, anh cắm cúi mặt xuống nên chỉ nhìn thấy mỗi đùi của vợ. Không những thế, anh chồng còn rất thật thà trong cú điện thoại đầu tiên cho Mỹ Ngọc: “Hôm qua giờ anh bận quá, giờ anh đến phi trường rồi, anh có cái sim Việt Nam này còn tiền nên gọi em cho hết luôn”.
Thời gian sau kết hôn, người chồng phải trở lại Mỹ ngay để lo toan công việc. Cũng chính thời gian đó, Anthony đã chọn cách mất tích 10 ngày liền, khiến cho cô vợ trẻ “đứng ngồi không yên”. Anh chia sẻ vì sự nghiêm túc đối với mối quan hệ lần này, nên anh quyết định sẽ cố tình không liên lạc một khoảng thời gian như thế để thử lòng Mỹ Ngọc xem cô ấy có thương anh thật lòng không, có làm điều gì sai trái hay không?
Trải qua tất cả những trục trặc trong cuộc sống và một số khác biệt trong tính cách và sở thích, thế nhưng cặp đôi vẫn hạnh phúc cho tới thời điểm hiện tại. Chia sẻ với chương trình, họ cho biết rất muốn có thêm con chung và dự định trong thời gian ngắn nhất có thể đạt được mong ước.
Được biết, Châu Anthony (56 tuổi, California) là chủ một doanh nghiệp chuyên về kiếng cường lực ở Mỹ, còn cô vợ Diệp Thị Mỹ Ngọc (31 tuổi, Bến Tre) là chủ một doanh nghiệp gia đình chuyên thu gom và xử lý chất thải tại địa phương.