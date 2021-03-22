Việt Kiều Mỹ U60 về Việt Nam ‘phải lòng’ ngay cô gái Bến Tre: Ấn tượng đầu tiên là ‘đùi vợ tương lai trắng tươi’, quyết định kết hôn sau 9 ngày quen biết

Vừa qua, chương trình “Vợ Chồng Son” chào đón cặp vợ chồng cách nhau gần 30 tuổi giữa một anh chàng Việt Kiều Mỹ U60 và cô vợ người Việt 31 tuổi. Tập phát sóng đã thu hút đông đảo sự quan tâm từ người xem. Theo mạch chuyện nhân vật dẫn dắt, người chồng tên Châu Anthony (California, Mỹ) và cô vợ là Diệp Thị Mỹ Ngọc (Bến Tre) gặp nhau qua lời mai mối của người thân trong gia đình. Mặc dù đều có điểm chung là một lần hôn nhân đổ vỡ, thế nhưng họ vẫn quyết tâm đi tìm hạnh phúc lần nữa.





Cặp vợ chồng cách nhau gần 30 tuổi

Người chồng dí dỏm kể lại ấn tượng đầu tiên của mình là “đùi vợ tương lai trắng tươi”. Giải thích về “cái nhìn kì quặc” này, Anthony cho biết bởi lẽ lúc đó ngồi cạnh mẹ vợ nên rất run, anh cắm cúi mặt xuống nên chỉ nhìn thấy mỗi đùi của vợ. Không những thế, anh chồng còn rất thật thà trong cú điện thoại đầu tiên cho Mỹ Ngọc: “Hôm qua giờ anh bận quá, giờ anh đến phi trường rồi, anh có cái sim Việt Nam này còn tiền nên gọi em cho hết luôn”.



