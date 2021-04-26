Đạo diễn Lê Hoàng 'sâu cay' về sức hút của 'vợ bé': Vợ bé không như sư tử, luôn nhỏ nhẹ, vui tươi và là điều mơ ước của vô số đàn ông

Hậu trường 26/04/2021 11:30

"Vợ bé sẽ ăn ít, vợ bé sẽ mặc ít, vợ bé sẽ nói nhỏ nhẹ, giọng thanh thanh như trẻ con. Vợ bé chở đi bằng xe máy sẽ ít tốn xăng, thậm chí bé quá chả cần đội mũ bảo hiểm", quan điểm về "vợ bé" của đạo diễn Lê Hoàng khiến nhiều người "gật gù".

Lê Hoàng là một đạo diễn nổi tiếng của Việt Nam. Ông cũng được biết đến qua nhiều bài viết gây dấu ấn với phong cách phỏng vấn giả tưởng hoặc châm biếm, đặc biệt là các phát ngôn sắc bén trong vấn đề yêu, hôn nhân và gia đình. 

Mới đây, đạo diễn này đã có một số chia sẻ quanh vấn đề luôn được các cô vợ, anh chồng để ý: "Vợ bé". 

Trong bài viết của mình, ông chia sẻ một tình huống như sau:

"Thân gửi anh Lê Hoàng,

Thưa anh, tôi có một vấn đề này hơi băng khoăn khi làm phiền anh. Bởi vì chả hiểu nó có phải là vấn đề không nữa.

Nguyên nhân là tôi có một cô bạn gái dễ thương và chắc chắn là đi tới hôn nhân (thiệp cưới đã in rồi).

Về trình độ, tình cảm, gia phong của nàng tôi chả có chút phàn nàn. Nhưng chỉ mỗi một nổi băng khoăn khá mơ hồ và khá trẻ con là nàng bé quá anh Lê Hoàng ạ.

Bé theo nghĩa đen, nàng chỉ cao khoảng 1m50 và nặng khoảng 40kg. Lắm lúc đi bên cạnh vợ cứ như hai chú cháu, thậm chí hai bố con. Theo anh thì điều đó có gì hay, có gì dở và sẽ ảnh hưởng tới tương lai thế nào? (ghi chú: Tôi cao 1m75 và nặng 70kg).

Phi Hùng"

Đạo diễn Lê Hoàng 'sâu cay' về sức hút của 'vợ bé': Vợ bé không như sư tử, luôn nhỏ nhẹ, vui tươi và là điều mơ ước của vô số đàn ông - Ảnh 1
Lê Hoàng nổi tiếng với các phát ngôn sắc bén trong vấn đề yêu, hôn nhân và gia đình - Ảnh: Internet

Đáp lại vấn đề thắc mắc của người đàn ông trong câu chuyện về cô "vợ bé", Lê Hoàng cho biết, người đàn ông rất may mắn, thậm chía là may mắn hiếm hoi trong xã hội hiện đại. Chia sẻ quan điểm của mình, vị đạo diễn cho hay: 

 

"Là đàn ông, Lê Hoàng cũng như anh, tất cả chúng ta đều phải có vợ, thậm chí nếu không tu tỉnh, nếu có tội từ kiếp trước, sẽ có tới nhiều lần. Điều ấy chắc anh đã rõ.

Muốn có vợ phải có bạn gái. Mà trên đời này chắc anh cũng công nhận, không gì phức tạp bằng những cô gái ấy. Họ có thể to, họ có thể nhỏ, họ có thể béo, họ có thể gầy, họ có thể trắng và họ có thể đen. Và cuối cùng, họ có thể đẹp và họ có thể xấu.

Nhưng nhìn chung, theo các con số thống kê hiện đại, tỉ lệ các cô gái to, cao, béo, nặng… trong xã hội ngày càng phát triển. Đấy là theo các tư liệu chính thức về chiều cao, cân nặng và tỉ lệ nhân trắc học mới nhất.

Có nhiều lý do giải thích cho chuyện ấy. Sau đây Lê Hoàng xin mạn phép kể ra.

1- Khoa học về dinh dưỡng, về ẩm thực, về nấu ăn phát triển, nguồn năng lượng dồi dào luôn được nạp vào người khiến các cô tăng cân rất nhanh.

2- Chị em ngày càng ít vận động, buôn gánh bán bưng bớt dần mà chủ yếu ngồi trong văn phòng gõ vi tính, nhai kẹo cao su và xem hình tài tử nam trên màn ảnh. Tay chân tất nhiên phải to ra.

3- Rảnh một chút là đưa nhau đi tập thể hình, tập khiêu vũ cho cao hoặc kéo tay kéo chân cho dài.

4- Ti vi, sách báo, điện ảnh suốt ngày tung hô, đề cao các cô, khiến tác phong tự tin đầy đường phố, cô nào cũng có cảm giác mình bề thế như một khổng lồ.

5- Đàn ông bị đẩy về vị trí thứ yếu, bị giáo dục là đừng có tưởng mình khỏe, mình bền khiến tự họ có cảm giác thấp bé so với trước.

6- Các cuộc thi hoa hậu, người mẫu diễn ra liên tục, chỗ nào cũng đòi hỏi cao nên các cô đua nhau phấn đấu.

Nói chung, có quá nhiều lý do chính đáng cũng như không chính đáng để các cô gái chung quanh chúng ta to hơn, cao hơn, nặng hơn từng giờ từng phút, thậm chí có thể thông minh hơn anh Phi Hùng ạ.

Điều an ủi duy nhất là nếu như cái nguy cơ với đàn ông này (tôi xin phép gọi như thế) ở xã hội Việt Nam mới bắt đầu chớm nở như hoa xuân chớm hé thì ở các xã hội văn mình đã biến thành cơn thác lũ, gần như không thể cứu chữa được.

Thật vậy, nếu anh Phi Hùng có dịp quan sát, sang Mỹ hay sang Đức, anh sẽ hốt hoảng khi thấy nhà to, xe hơi to, đường phố to và… phụ nữ cũng to.

Hình ảnh một ông chồng gầy gò bị một bà vợ to béo áp tải trên đường là hình ảnh phổ biến trong xã hội phương Tây. Đi bên cạnh vợ mình, nhiều ông chả khác gì cây sậy đi cạnh chiếc xe tăng. Đấy là chưa kể sậy có gió còn xe tăng thì cứ im lặng lù lù.

Những chuyện như vợ đè chết chồng, hay vợ nắm chân tay chồng ném ra xa là những chuyện không ai dám cười trong các quốc gia đó.

Nói một cách vắn tắt, nhân loại nhìn chung và Việt Nam nhìn riêng đang dần dần tiến vào kỷ nguyên của các phụ nữ to béo, nặng nề, phốp pháp và… bạo lực.

Đấy là một nguy cơ thực sự. Nhưng hiện nay, đàn ông mới chỉ dám bàn một cách thì thầm với nhau.

Cho nên, việc anh Phi Hùng sắp có một cô vợ bé bỏng thậm chí bé xíu tới 1,5m là đều mơ ước và ghen tỵ của vô số chàng trai.

Vợ bé sẽ ăn ít, vợ bé sẽ mặc ít, vợ bé sẽ nói nhỏ nhẹ, giọng thanh thanh như trẻ con. Vợ bé chở đi bằng xe máy sẽ ít tốn xăng, thậm chí bé quá chả cần đội mũ bảo hiểm.

Vợ bé có cáu lên cũng không có khả năng gầm như sư tử, không thể vác chồng lên vai rồi ném ra xa như ném một bịch gạo.

Vợ bé ngồi trên ghế nom như cây nấm, như con búp bên. Vợ lớn ngồi như đóng rơm như con gấu.

Vợ bé nếu giận chồng sẽ trốn dưới gầm giường hoặc gầm bàn, ta chỉ việc cúi xuống là nhìn thấy còn vợ lớn sẽ chóng nạnh đứng lù lù khiến ta phải run sợ nhìn lên.

Do bản chất tự nhiên, vợ bé sẽ chơi với các cô vợ bé khác, tạo ra trong nhà, trong xóm một không khí vui tươi, ríu rít như đàn chim. Trong khi các bà khổng lồ tạo ra một khung cảnh đầy đe dọa. Vợ bé cũng không bao giờ đua đòi, không lén lút hoặc công khai một cách mù quáng ghi tên vào những cuộc thi sắc đẹp, vừa tốn tiền vừa tốn sức, vừa ê chề khi luôn cảm giác ban giám khảo ăn gian.

Hãy tưởng tượng khung cảnh này bạn Phi Hùng ạ: Anh đi làm về, người mệt nhọc vì kẹt xe, vì khói bụi, nhưng qua phòng thấy vợ bé vừa ngồi đan, vừ thêu vừa xem chương trình ca nhạc thiếu nhi, chung quang có các gấu bông và thỏ bông, cam đoan anh sẽ cảm thấy toàn thân mát lạnh và nhẹ nhỏm còn nếu như đón anh ở cửa là một bà cao 1m78, nặng gần 100kg, mặt hầm hầm, tay cầm cán chổi, tay cầm nắp rác anh thấy đời mình sẽ ra sao?

Thôi, nói tóm lại, anh đã gặp may đã hạnh phúc vô bờ khi có cô bạn gái bé và sắp lấy làm vợ. Tất nhiên rất nhiều đàn ông ghen tỵ với anh kể cả tôi nữa, anh đừng có nghe kẻ nào dèm pha mà lo lắng cho sự bé nhỏ của vợ mình. Cả thế giới đang ngước nhìn anh!"

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Từ khóa:   tâm sự đàn ông tâm sự eva chuyện ngoại tình

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