Người đàn ông bất ngờ từ chối hẹn hò vì 'chị đẹp' 40 tuổi không biết nấu ăn, lời 'cảnh tỉnh' đối với hội FA

Tin tức giải trí 26/07/2021 17:33

Xuất hiện trong show hẹn hò, người đàn ông từng đổ vỡ trong hôn nhân đã quyết định từ chối cô gái 40 tuổi vì không có sự đồng điệu. Đáng chú ý là lời khuyên của anh dành cho nữ chính. 

Trong tập mới nhất của show Bạn muốn hẹn hò có sự tham gia của anh Nguyễn Hoàn Vũ, 40 tuổi đến từ Long An, hiện anh đang làm công việc sửa và bán điện thoại. Đằng nhà gái là chị Trương Thị Kim Hằng, 40 tuổi đang làm kế toán. 

Nam chính thừa nhận mình có điểm xấu nhất là lười biếng dọn dẹp, bàn làm việc lúc nào cũng bừa bộn nhưng anh có nhiều tài lẻ, từ nấu ăn đến chơi thể thao, cắt tóc rồi thơ ca, hội họa. Khác với nam chính, nữ chính là người vô cùng gọn gàng, cẩn thận nhưng khuyết điểm là không biết nấu ăn.

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 Cặp đôi Hoàn Vũ và Kim Hằng - Ảnh chụp màn hình chương trình 

Chị Kim Hằng chia sẻ bản thân từng có duy nhất một mối tình năm hơn 20 tuổi, chỉ tìm hiểu sơ sơ. Còn nam chính lại tự nhận mình là người khá đào hoa, anh còn ví von "nếu một mối tình là một vết sẹo chắc lưng em đầy vết sẹo quá" khiến Hoài Linh phải kêu trời. Tuy nhiên, nhiều mối tình là vậy nhưng nam chính tiết lộ bị người ta bỏ chứ không phải do mình. Đặc biệt anh đã từng có vợ và 2 cô con gái nhưng đã ly hôn sau khi chung sống 10 năm.

hẹn hò
 Anh Nguyễn Hoàn Vũ - Ảnh chụp màn hình chương trình 

Sau khi trò chuyện cùng nhau, nữ chính bấm nút đồng ý hẹn hò thì nam chính lại là người không bấm nút với lý do chưa thực sự đồng điệu. Thậm chí anh chàng còn nói thêm: “Anh muốn cho em một lời khuyên và anh cũng xin lỗi em. Nhưng tâm lý người đàn ông là thích chăm sóc người khác nhưng cũng thích được người khác chăm sóc. Nên em cố gắng đi học nấu ăn thêm, rồi trải lòng thêm một chút rồi tình duyên cũng đến”.

hẹn hò
Nam chính từ chối vì lý do không đồng điệu - Ảnh chụp màn hình chương trình  

 

Sau khi bị nam chính từ chối vì không đồng điệu cũng như vì lý do không biết nấu ăn, nữ chính dường như rất buồn vì cô khá nghiêm túc và mong tìm được một nửa của mình, cô chia sẻ: "Ban đầu bạn ấy nói nấu ăn khá ngon và có thể nấu được nhiều món. Có thể nấu được nhiều món cho bạn đời mình ăn nhưng khi bạn ấy lấy lý do từ chối thì lại lấy lý do tôi không biết nấu ăn và chưa tìm thấy sự đồng điệu thì tôi thấy có chút mâu thuẫn".

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 Cô gái Trương Thị Kim Hằng - Ảnh chụp màn hình chương trình 

Phía dưới video của chương trình, nhiều người hài hước, tếu táo cho rằng lời khuyên của nam chính cũng là lời cảnh tỉnh cho các cô gái nấu ăn dở, hoặc đang không biết nấu ăn mà vẫn hồn nhiên suy nghĩ lấy chồng về giúp nấu ăn/thuê người giúp việc/mua đồ ăn ở ngoài thì hãy sớm từ bỏ vì có khả năng ế suốt đời. Một số khác lại cho rằng dù không nấu giỏi như đầu bếp nhưng là con gái thì vẫn nên biết nấu mấy món cơ bản. 

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Một vài ý kiến của khán giả - Ảnh chụp màn hình chương trình 

Cũng không thể phủ nhận việc một người biết nấu nướng là một lợi thế vì không phải tự nhiên mà ông bà hay nói "con đường ngắn nhất tới tình yêu thông qua dạ dày". Hơn nữa việc giữ lửa căn bếp cũng là bí quyết giúp giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tuy vậy, nhiều chị em vẫn đánh giá rằng, đây không phải là yếu tố quyết định tất cả cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

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