Hy hữu: Nữ VĐV bất ngờ giành huy chương tại Olympic Tokyo vì sử dụng chiếc... bao cao su kịp thời

Vận động viên người Australia, Fox đã nhờ chiếc bao cao su mà Ban tổ chức Olympic phát cho mỗi VĐV để "vá" chiếc thuyền hỏng, sự sáng tạo này đã giúp cô đem về HCĐ.

Với nhiều người, bao cao su chỉ có tác dụng phòng tránh thai và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, và chỉ được sử dụng trong phòng ngủ. Chẳng ai có thể ngờ, nó còn có tác dụng khác... giúp VĐV chèo thuyền người Australia giành được HCĐ tại Olympic Tokyo 2020 vào ngày 27/7 vừa qua.

Jessica Fox của Australia nắm giữ huy chương đồng trong buổi lễ giành huy chương đồng K1 của môn đua thuyền tại Olympic Tokyo 2020 - Ảnh: CTV News

Cụ thể, trên tài khoản cá nhân Instagram của nữ vận động viên người Australia, Fox (27 tuổi) đã cũng đồng đội sử dụng bao cao su để sửa mũi thuyền bị hỏng. Nữ VĐV 27 tuổi khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi sửa lại chỗ hư hỏng với một vài vật liệu bằng carbon. Sau đó, cô và đồng đội sử dụng chiếc bao cao su được ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 phát miễn phí cho các VĐV, cô đã dùng bao cao su để bọc bên ngoài chỗ mới được sửa nhằm bó chặt chỗ bị hư hỏng.

Fox và đồng đội dùng bao cao su để 'vá' chiếc thuyền - Ảnh cắt từ instagram NV

Nữ vận động viên này chia sẻ: "Cá là các bạn chưa bao giờ biết bao cao su còn được sử dụng để sửa thuyền kayak. Nó rất bền và co giãn".

Sự linh hoạt của mình, cô đã giành được tấm huy chương huy chương đồng sau khi vượt qua vòng loại với thời gian nhanh nhất.

Dù khá nuối tiếc khi để vụt mất cơ hội mang về HCV ở nội dung đơn nữ (K1) này nhưng sau đó, cô nàng đã nhanh chóng mang về HCV cho đoàn thể thao Australia ở nội dung canoe đơn nữ (C1) với thành tích 105,04 giây.

Fox từng tham dự Olympic lần đầu vào năm 2012 khi mới 18 tuổi. Ở kỳ Olympic ấy, cô đã đoạt HCB nội dung K1. 4 năm sau, Fox đoạt HCĐ nội dung này và tiếp tục tái lập thành tích ở Olympic Tokyo 2020. Được biết, bố mẹ cô cũng đều là những vận động viên chèo thuyền với thành tích nổi bật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hy-huu-nu-vdv-bat-ngo-gianh-huy-chuong-tai-olympic-tokyo-vi-su-dung-chiec-bao-cao-su-kip-thoi-415067.html