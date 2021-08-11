Tham gia show hẹn hò, thanh niên điển trai chia sẻ thói quen sốc: 'Sở thích là làm cho phụ nữ… có bầu'

Nam chính trong một chương trình hẹn hò gây sốc khi chia sẻ sở thích "đặc biệt" không giống ai, nghe xong các bậc phụ huynh đều ngao ngán. Khi biết được lý do, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ đào lại chia sẻ của một nam chính trong tập 5 của chương trình Đại Chiến Kén Rể. Anh chàng có tên là Huỳnh Võ Tiến 25 tuổi với ngoại hình điển trai, gương mặt sáng và nụ cười duyên dễ dàng làm người đối diện có thiện cảm. Tuy nhiên, Võ Tiến lại khiến mọi người "đứng hình" với phát ngôn gây sốc. Võ Tiến sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt điển trai gây ấn tượng với người đối diện - Ảnh: Chụp màn hình chương trình Trong phần giới thiệu về bản thân, Võ Tiến ngay lập tức khiến tất cả sốc, hốt hoảng ngạc nhiên. Cụ thể, khi MC Trấn Thành hỏi về sở thích, Võ Tiến đã không ngần ngại trả lời luôn: "Sở thích của em là làm cho phụ nữ…có bầu". "Nghe con rể tương lai" phát ngôn cả MC và các bậc phụ huynh không chỉ thắc mắc mà còn cau mày khó chịu trước câu trả lời này của anh chàng.

Sau câu trả lời này, không khí trong trường quay trở nên gượng gạo, Võ Tiến lập tức đính chính rằng anh hiện đang công tác tại Khoa Hiếm muộn của một bệnh viện tại Cần Thơ, vì vậy, với trọng trách của một người bác sĩ, anh luôn mong muốn giúp được nhiều người phụ nữ mang thai nhất có thể. Chàng bác sĩ Khoa Hiếm muộn chia sẻ về công việc khiến nhiều người yêu mến - Ảnh chụp màn hình chương trình Sau lời phân trần của nam bác sĩ điển trai, họ nhà gái đã thở phào nhẹ nhõm. Chia sẻ về công việc của mình, chàng bác sĩ khẳng định rất bận rộn nhưng lại đem tới hạnh phúc. Anh cho biết, đôi khi công việc quá bận rộn, anh làm xuyên giờ ăn trưa, làm từ thứ 2 tới thứ 7, có những tuần phải trực cả chủ nhật nhưng khi nghe tin vui từ các cặp vợ chồng có thai thì mọi mệt mỏi đều tan biến. Nam bác sĩ chia sẻ: "Cái nghề của mình nó đem đến những giá trị hơn cả hạnh phúc".

Sau khi tìm hiểu về quan điểm sống, anh chàng được 3 gia đình nhà gái lựa chọn. Bước vào vòng tiếp theo, nam bác sĩ lại khiến mọi người bất ngờ khi yêu cầu bạn gái không chế biến thức ăn tươi sống. Giải thích cho điều này, Võ Tiến cho hay, anh không ăn được những con vật khi nhìn thấy chúng còn sống, cũng không muốn người thân xung quanh sát sinh. Võ Tiến hy vọng, người vợ tương lai của anh sẽ hiểu cho anh điều này. Ngoài ra, bác sĩ hiếm muộn hài hước hứa sẽ xây hẳn một phòng cách âm để vợ chồng thẳng thắn tranh cãi đến khi nào vợ hết giận, hoà thuận lại thì thôi. Cuối chương trình, Võ Tiến nên duyên với cô nàng Thanh Ngân, 25 tuổi đang làm ca sĩ. Anh chàng bác sĩ nhắn nhủ tới bạn gái: "Có thể sau này như thế nào đi nữa cũng mong em sẽ luôn thông cảm cho anh và anh cũng vậy, sẽ luôn thông cảm cho em. Và chỉ cần mình thông cảm cho nhau thì sóng gió thế nào cũng sẽ vượt qua được". Mặc dù, chương trình có sự xuất hiện của bác sĩ Võ Tiến đã lên sóng cách đây năm 2018, tuy nhiên phát ngôn của anh bất ngờ được cộng đồng mạng "đào lại" và chia sẻ rầm rộ trong những ngày gần đây.

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