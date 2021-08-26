Đăng clip giải trí, Kỳ Duyên bị chỉ trích "làm màu", không xứng với danh hiệu Hoa hậu

Sao Việt 26/08/2021 12:15

Đăng clip giải trí trên trang cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên nhận bình luận kém duyên của cộng đồng mạng về việc không tham gia hoạt động thiện nguyện mùa dịch.

Kỳ Duyên là một trong những Hoa hậu nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2014 khi vừa tròn 18 tuổi. Mới đây, trong thời gian nghỉ phòng chống dịch covid-19, nàng Hậu cũng kịp bắt tren "du lịch tại nhà".

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 Hoa hậu Kỳ Duyên - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân cô đăng tải một đoạn video mang tính giải trí kèm với dòng trạng thái: "Ở nhà thêm 2 tuần, cô gái mang đồ ra mặc và đi du lịch tại nhà luôn. Mỗi ngày 1 niềm vui". 

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 Bài đăng của Hoa hậu Kỳ Duyên trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình NV

Tuy nhiên, phía dưới bài đăng của nàng hậu, một cư dân mạng đã để lại bình luận kém duyên. Người này khuyên cô là một người của công chúng thì nên tham gia các hoạt động giúp đỡ người dân. Thậm chí người này còn chỉ trích Kỳ Duyên không nên ở nhà "làm màu". 

 

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Bình luận luận của một cư dân mạng và phần đáp trả lịch sự của Kỳ Duyên - Ảnh chụp màn hình NV 

Trước phần bình luận của cư dân mạng, Hoa hậu Kỳ Duyên đã rất bình tĩnh đáp trả, cô viết: "Tôi không biết bạn đã giúp được việc gì chưa, còn tôi thì ít nhất luôn truyền những năng lượng tích cực tới cho mọi người chứ không như bạn vào phán xét 1 cách vô nghĩa khi chưa hiểu gì về người khác. Tôi tự biết mình đã và sẽ làm gì cho đúng mà không hổ thẹn. Làm việc tốt là ở quan điểm mỗi người, đừng mang ra đong đếm để tạo áp lực cho ai cả. Dịch dã mệt mõi lắm rồi, đừng soi mói, sân si cho nhẹ nhàng đi bạn".  

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Hình ảnh Kỳ Duyên và Minh Triệu tham gia hoạt động hỗ trợ người dân miền Trung - Ảnh: Internet 

Trước đó, Kỳ Duyên cũng từng ghi điểm trong mắt công chúng qua nhiều lần tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đợt mưa lũ miền Trung 2020, cô và bạn thân Minh Triệu cũng từng đích thân tới tận vùng vũ để hỗ trợ bà con. Sau khi cơn lũ qua đi, vào tháng 4/2021, Kỳ Duyên và Minh Triệu đã trở lại miền Trung để giúp người dân nơi đây tái thiết cuộc sống. 

 Có thể thấy, từ ngày đăng quang Hoa hậu, Kỳ Duyên thường xuyên phải đối mặt với nhiều thị phi, song không thể phủ nhận một điều, Kỳ Duyên vẫn mạnh mẽ vượt qua và thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng. 

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Từ khóa:   hoa hậu kỳ duyên covid-19 sao Việt

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