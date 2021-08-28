Cuộc sống vợ chồng son Hồ Bích Trâm: Chăm vào bếp, trồng rau xanh mướt cải thiện bữa cơm gia đình

Trong thời gian giãn cách, diễn viên Hồ Bích Trâm khiến nhiều chị em trầm trồ với cảnh thu hoạch rau xanh mơn mởn, thích mắt nhằm cải thiện bữa ăn cho gia đình.
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Vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, diễn viên Hồ Bích Trâm cũng đã có những hành động thiết thực nhằm hỗ trợ cộng đồng vượt qua giai đoạn khó khăn. Cũng trong thời gian tạm gác các hoạt động nghệ thuật, nghiêm túc thực hiện chỉ thị của nhà nước, nữ diễn viên Quảng Ngãi không ít lần khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi sự khéo tay hay làm của mình.
Sau đám cưới diễn ra tại quê nhà Quãng Ngãi vào tháng 5/2021, diễn viên Hồ Bích Trâm đang tạm gác việc tổ chức tiệc mừng ở TP HCM vì dịch bệnh Covid-19. Hiện cô và ông xã đã dọn hẳn về nhà tân hôn của hai vợ chồng. Sau khi về chung nhà, cuộc sống hôn nhân của cô và chồng đại gia hơn 7 tuổi nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.
Đặc biệt, trong thời gian giãn cách, ông xã của người đẹp sinh năm 91 cũng chính là người hỗ trợ cô hết mình trong chuyện nữ công gia chánh. Cụ thể, anh cũng là người thường xuyên xuất hiện trong clip và hướng dẫn vợ chế biến hàng loạt món ăn như muối dưa cải chua, làm bánh xèo, bánh bèo,... Cô nàng còn hài hước tự nhận "làm dở mà hay làm". Có thể thấy, các món ăn mà diễn viên "Về nhà ăn Tết" tuy đơn giản nhưng lại được nhiều người tấm tắc khen ngợi.
Không chỉ khéo léo trong chuyện "bếp núc", Hồ Bích Trâm còn khiến nhiều người ngưỡng bộ bởi khá "mát tay" với việc chăm sóc vườn cây trên sân thượng. Đây chính là khu vườn mà cô và ông xã tự tay bố trí, lắp đặt.
Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 91 thường xuyên đăng tải hình ảnh khu vườn xanh thích mắt với nhiều loại rau và cây như hoa sen, hoa thanh tú, mười giờ, hoa hồng, rau cải, rau muống,... Nhờ bàn tay chăm sóc của cô mà rau và cây xanh mướt. Hành động này tuy đơn giản nhưng có thể giúp vợ chồng cô luôn có rau sạch để ăn mỗi ngày.
Hồ Bích Trâm sinh năm 1991 ở Quảng Ngãi. Cô nàng từng tham gia nhiều bộ phim như: Về nhà ăn Tết, Vương miện xương rồng, Bánh mì ông Màu,... Trước khi có được thành công như hôm nay, cô đã trải qua tuổi thơ cơ cực và nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nữ diễn viên gốc Quảng Ngãi vẫn luôn cố gắng, nỗ lực để trở nên hoàn thiện hơn trong mắt công chúng.