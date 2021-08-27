Bà Phương Hằng 'đại chiến' với sao Việt, liên tục lập ra những kỷ lục mới chưa từng có

Không chỉ là lượng người xem trực tiếp, đó còn là những con số lên đến hàng chục tỷ đồng sau mỗi phát ngôn dù chưa được chứng thực.

Thời gian gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục có những phát ngôn gây "sóng gió" cộng đồng mạng, đồng thời tiếp tục "gọi tên" nhiều nghệ sĩ Việt vào những buổi phát sóng trực tiếp của mình. Đặc biệt là câu chuyện nghệ sĩ Việt kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung gây tranh cãi thời gian qua. Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet Mới đây nhất, bà tiết lộ đang nắm trong tay gần 1,9kg giấy tờ sao kê về việc làm từ thiện của "ông Hoàng nhạc Việt" và cho rằng nam ca sĩ không minh bạch trong việc từ thiện. Đáp trả lại, Đàm Vĩnh Hưng đã chấp nhận lời "thách đấu" của bà chủ Đại Nam và sẽ chọn một viên kim cương của bà thay cho số tiền 50 tỉ mà bà Phương Hằng đặt ra trước đó.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet Sau khi Đàm Vĩnh Hưng chấp nhận lời thách đấu, vào chiều 26/7, bà Nguyễn Phương Hằng đã chính thức livestream đáp trả toàn bộ những thách thức của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa đưa ra trước đó với bà. Bà Phương Hằng cam kết nếu mình sai thì Đàm Vĩnh Hưng có quyền lấy viên kim cương giá trị nhất của bà, còn nếu Đàm Vĩnh Hưng không sao kê được tài khoản từ thiện minh bạch thì Đàm Vĩnh Hưng phải bỏ ra toàn bộ tài sản của anh cho bà để làm từ thiện. Ngoài ra, trong livestream của mình, bà Nguyễn Phương Hằng cũng nhắc tới rất nhiều nghệ sĩ như Hoài Linh, Thủy Tiên, Trịnh Kim Chi,... về lùm xùm từ thiện. Lượt người xem trực tiếp trên Page CEO Nguyễn Phương Hằng ngày 25/5 - Ảnh chụp màn hình NV Livestream của bà Phương Hằng ở các nền tảng mạng xã hội có lúc thu hút gần nửa triệu người theo dõi trực tiếp - Ảnh chụp màn hình NV "Đại chiến" giữa bà Phương Hằng và loạt sao Việt đúng là chuyện xưa nay hiếm thấy, chưa từng có tiền lệ nào xảy ra trước đây trong showbiz Việt. Trước hết là rất nhiều nghệ sĩ Việt bị kéo vào drama của bà Phương Hằng, họ hầu hết là những nghệ sĩ có tên tuổi. Kể đến là số người xem trực tiếp diễn biến của những nhân vật trong cuộc đã liên tục xô đổ những kỷ lục livestream trước đó. Cụ thể, trong buổi phát trực tiếp ngày 25/8 vừa qua, bà Phương Hằng thu hút gần 500.000 người ngàn người xem. Mới đây, Thủy Tiên cũng khiến dân tình choáng ngợp với hơn 303 ngàn người theo dõi trực tiếp khi lên tiếng giải thích chuyện từ thiện.

Thủy Tiên phá vỡ kỷ lục phát trực tiếp thu hút người xem cao nhất trên Facebook - Ảnh: Internet Không dừng lại đó, số tiền mà mỗi lần bà Phương Hằng công bố cũng khiến dân tình choáng váng. Mặc dù chưa có cơ sở nhưng những con số như "14 tỷ", "96 tỷ" hay "177 tỷ"vẫn đang là đề tài bàn tán của netizen trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, cũng lần đầu tiên, có màn thách đấu từ 50 tỷ lên cho đến kim cương có giá trị cả ngàn tỉ đồng. Nhiều cư dân mạng đặt niềm tin, ủng hộ nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh chụp màn hình Phe còn lại mong muốn mọi chuyện sớm làm sáng tỏ - Ảnh chụp màn hình Về phía cư dân mạng, đứng trước những luồng thông tin trái chiều, nhiều người lựa chọn tin tưởng những nghệ sĩ đã tham gia hoạt động thiện nguyện. Một số khác lại bày tỏ quan điểm những sự việc trên sớm được làm sáng tỏ và đứng về phía bà chủ Đại Nam. Hiện tại, phía nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã lên tiếng và khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Vợ chồng Thủy Tiên cũng đề nghị cùng bà Phương Hằng ra tận ngân hàng để làm sao kê và phát trực tiếp để thể hiện sự minh bạch của mình trong quá trình làm từ thiện. Sự việc vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.

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