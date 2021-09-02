CĐM yêu cầu Angela Phương Trinh, Lê Bê La livestream ăn sống Địa Long mới chịu tin

Sao Việt 02/09/2021 07:09

Angela Phương Trinh, Lê Bê La nhận vô số chỉ trích từ cộng đồng mạng vì chia sẻ thông tin sai lệch, thiếu khoa học về Địa Long. 

Mấy ngày gần đây, cộng đồng mạng dậy lên tin đồn dùng giun đất (địa long - một loại thuốc theo đông y) để làm thuốc điều trị covid. Trong số đó có Angela Phương Trinh, diễn viên Lê Bê La.

Có lẽ, Angela Phương Trinh là một trong những sao Việt kiên trì nhất khi khăng khăng khẳng định Địa long (giun đất) là một phương thức có thể chữa Covid-19. Mặc dù 5 lần, 7 lượt, cô bị cộng đồng mạng lên án dữ dội việc hiểu sai lệch về Địa Long. Angela Phương Trinh bất chấp cả những ý kến của các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, khi những chuyên gia này đã lên tiếng cho rằng thông tin này chưa có căn cứ nào chứng minh. 

Angela Phuong Trinh 
Angela Phuong Trinh
Bài đăng về Địa Long và tô phở có Địa Long khiến dư luận 'dậy sóng' - Ảnh chụp màn hình NV

Trước thông tin mà Angela Phương Trinh đăng tải suốt thời gian gần đây đều liên quan đến Địa Long. Việc chia sẻ những thông tin sai lệch của cô đã gây ra luồng tranh cãi dữ dội. Không ít người đề nghị Angela Phương Trinh phải quay clip phát trực tiếp cảnh cô ăn Địa Long rồi mới tin chứ việc đăng tải thông tin như vậy không thể nào thuyết phục được cộng đồng mạng.

Angela Phuong Trinh
Cộng đồng mạng yêu cầu Angela Phương Trinh phải livestream ăn sống Địa Long mới chịu tin - Ảnh chụp màn hình NV 

Nhiều người còn bày tỏ sự tức giận khi một người đẹp không có kiến thức gì về nghiên cứu khoa học lại có thể cổ súy, đưa thông tin không có kiểm chứng, sai lệch về việc chữa trị Covid-19. Nhiều netizen còn bức xúc cho rằng cô là một người có sức ảnh hưởng nhưng đưa ra những phát ngôn thiếu cẩn trọng dễ khiến nhiều người tin theo. 

Angela Phuong Trinh
Angela Phương Trinh - Ảnh: FBNV 

Những thông tin về về Địa Long mà Angela Phương Trinh đăng tải, nhiều người cho rằng Địa long (làm từ giun đất) mà Angela Phương Trinh nói là một phương thuốc dân gian, hoàn toàn không nằm trong danh mục điều trị của Bộ Y tế. 

Angela Phuong Trinh
Diễn Viên Lê Bê La - Ảnh: FBNV 

Không chỉ Angela Phương Trinh, nữ diễn viên Lê Bê La cũng là một trong những nghệ sĩ được dư luận quan tâm. Tuy nhiên, cô cũng chia sẻ kiến thức sai lệch về Địa Long trên trang cá nhân.

Angela Phuong Trinh
 Lê Bê La chia sẻ thông tin về Địa Long trên trang cá nhân cũng khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Chụp màn hình NV
Angela Phuong Trinh
 Nữ diễn viên khẳng định bản thân chia sẻ thông tin này vì mong muốn cứu người - Ảnh chụp màn hình NV

Điều này khiến cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều, song nữ diễn viên đã có bình luận đáp trả khá gay gắt và cho rằng: "Tôi share bài này dành cho những ai tin. Tôi mong cứu người hơn là việc làm hại ai đó. Bạn không tin có thể không thèm đọc tới là được Bớt chửi bới nha. Lớn hết rồi". Tất nhiên, việc chia sẻ thông tin thiếu chính xác của cô cũng nhận về luồng ý kiến trái chiều từ dư luận.

Hiện tại, những phát ngôn của Angenla Phương Trinh, Lê Bê La vẫn đang nhận sự quan tâm của dư luận. 

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Từ khóa:   Lê Bê La ăn sống Địa Long Angela Phương Trinh ăn địa long

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