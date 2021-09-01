Sĩ Thanh trang điểm trong trẻo, đáng chú ý là chiếc váy 'nửa kín, nửa hở' khiến vòng 1 lấp ló khó rời mắt

Vốn là một cô nàng thường xuyên gây tranh cãi với cách ăn mặc táo bạo, cùng với lối trang điểm sexy bắt mắt, Sĩ Thanh bất ngờ thay đổi hóa nàng thơ trong trẻo trong bộ ảnh mới.
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Sĩ Thanh xuất phát điểm là một ca sĩ, sau đó cô nàng sinh năm 1986 thường xuyên thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau như đóng phim, tham gia gameshow,... Tuy nhiên, giọng ca "Oh my chuối" không tạo được nhiều dấu ấn. Ngược lại, cô được công chúng nhớ nhiều qua những ồn ào cá nhân hơn là các sản phẩm nghệ thuật.
Bên cạnh đó, cô nàng cũng được khán giả biết đến bởi lối ăn mặc sexy, thường xuyên khoe "da thịt" một cách táo bạo. Mặc dù đã ngoài 30 tuổi, nhan sắc Sĩ Thanh vẫn khiến nhiều chị em phải ghen tị. Sở hữu chiều cao khiêm tốn, song Sĩ Thanh lại có một cơ thể nóng bỏng nhờ chế độ tập luyện và ăn uống khoa học. Điều này giúp nữ ca sĩ không chỉ ngày càng thăng hạng về nhan sắc mà còn giữ được nét trẻ trung.
Mới đây, bạn gái cũ của Huỳnh Phương (FapTV) tiếp tục khiến dân tình điêu đứng khi tung bộ ảnh "tại gia" với lối trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo xinh như búp bê, cùng với đó là trang phục "nửa kín nửa hở" đầy khiêu khích.
Với những hình ảnh mới nhất này, một lần nữa Sĩ Thanh lại chứng tỏ khả năng "cân" mọi phong cách trang điểm. Mặc dù theo đuổi hình tượng cá tính, sexy, quyến rũ hay nhẹ nhàng trong trẻo.
Phía dưới bài đăng của mình, cô nhận được vô số lời khen ngợi từ bạn bè, người thân và cộng đồng mạng về nhan sắc và vóc dáng của mình.