Sĩ Thanh trang điểm trong trẻo, đáng chú ý là chiếc váy 'nửa kín, nửa hở' khiến vòng 1 lấp ló khó rời mắt

Sĩ Thanh xuất phát điểm là một ca sĩ, sau đó cô nàng sinh năm 1986 thường xuyên thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau như đóng phim, tham gia gameshow,... Tuy nhiên, giọng ca "Oh my chuối" không tạo được nhiều dấu ấn. Ngược lại, cô được công chúng nhớ nhiều qua những ồn ào cá nhân hơn là các sản phẩm nghệ thuật.

Ca sĩ Sĩ Thanh - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, cô nàng cũng được khán giả biết đến bởi lối ăn mặc sexy, thường xuyên khoe "da thịt" một cách táo bạo. Mặc dù đã ngoài 30 tuổi, nhan sắc Sĩ Thanh vẫn khiến nhiều chị em phải ghen tị. Sở hữu chiều cao khiêm tốn, song Sĩ Thanh lại có một cơ thể nóng bỏng nhờ chế độ tập luyện và ăn uống khoa học. Điều này giúp nữ ca sĩ không chỉ ngày càng thăng hạng về nhan sắc mà còn giữ được nét trẻ trung.