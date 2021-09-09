Những hình ảnh thác loạn được cho là của MC T.L và bạn bè được phát tán trên một nhóm chat của ứng dụng Telegram đang khiến dư luận "dậy sóng".

Vài ngày gần đây, nghệ sĩ hài nổi tiếng vừa dính nghi vấn lộ tin nhắn có nội dung 18+, còn gửi cả ảnh nude khiến dư luận xôn xao chưa kịp lắng xuống thì mới đây, vào ngày 9/9, cộng đồng mạng tiếp tục "dậy sóng" khi trên mạng xã hội xuất hiện loạt ảnh 18+, và hình ảnh thác loạn tập thể của anh và hội bạn. Nhân vật chính xuất hiện trong các tấm ảnh này được xác định là nam MC điển trai thường xuyên xuất hiện trên các chương trình dành cho LGBT - MC T.L. MC T.L - Ảnh: Internet Cụ thể, những hình ảnh nhạy cảm 18+ của MC này cùng nhóm bạn bất ngờ bị lộ trên một nhóm chat trên ứng dụng Telegram. Được biết, quản trị viên của nhóm chat này đã dùng những hình ảnh của T.L. và một gymer nổi tiếng tên H.N để cảnh báo về tình trạng bị chụp lén khi "vui chơi" tập thể lúc không tỉnh táo.

Hình ảnh MC T.L. trong loạt ảnh lộ thác loạn 18+ với bạn bè - Ảnh: Internet Nam gymer nổi tiếng cũng lộ ảnh hoan lạc 18+ chung - Ảnh: Internet Dù người quản trị viên này đã lập tức xóa những hình ảnh nhạy cảm của T.L và các bạn của anh, nhưng nó đã được người dùng chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội khác như Facebook, Twitter. Chia sẻ với Pháp Luật Và Bạn Đọc về vụ việc trên, nam MC khá bình tĩnh trả lời: "Không sao em ạ. Anh say rượu nên bị hại mà. Người ta thấy anh say bí tỉ nên làm thế. Trong đám bạn chưa tìm ra ai". Không chỉ T.L, một nam gymer nổi tiếng cũng bị lộ ảnh 18+ tập thể chung.

Trước đó, vào hồi đầu năm, nam MC này từng vướng phải lùm xùm "bắt cá nhiều tay", cụ thể anh bị người yêu cũ tung hàng loạt tin nhắn làm bằng chứng. Vụ việc đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và sự nghiệp của nam MC. T.L. sở hữu ngoại hình nam tính, điển trai và lịch lãm được khá nhiều khán giả yêu mến. Anh là một trong những MC thường xuyên với vai trò là MC của nhiều chương trình, đặc biệt là các show dành cho cộng đồng LGBT. Nổi tiếng nhất là Come Out cùng Lâm Khánh Chi. Sau vụ việc lần này, có thể nói đây không chỉ là bài học kinh nghiệm cho MC T.L., mà còn là bài học cho những ai có ý định “vui chơi” tập thể. Bên cạnh việc hình ảnh riêng tư bị lộ ra bên ngoài, nó còn là hệ lụy liên quan đến sức khỏe khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

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