Ở nhà vẫn lên đồ 'sắc lẹm', Ngọc Trinh gây xôn xao với chiếc quần rách 'hư hỏng'

Mỗi lần Ngọc Trinh lên đồ lại khiến cộng đồng mạng phải chú ý. Mới đây, cô nàng diện bộ đồ màu hồng trông chuẩn 'bánh bèo' nhưng những đường cắt xẻ táo bạo lại khiến mọi người ngẩn ngơ.

Không hổ danh là "nữ hoàng nội y", mỗi lần tung ra bộ ảnh mới, Ngọc Trinh lại khiến cộng đồng mạng xôn xao. Mới đây, trên Instagram "nữ hoàng nội y" tung ra bộ ảnh mới thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dù chỉ ở nhà, thế nhưng người đẹp vẫn lên đồ "sắc lẹm".

Ngọc Trinh diện một bộ trang phục với các phụ kiện cùng màu đi kèm, trông cô như búp bê Barbie đời thực - Ảnh: Instagram NV

Người đẹp gốc Trà Vinh còn khoe đường cong nóng bỏng, vòng 1 đầy đặn - Ảnh: Instagram NV Chiếc quần cắt xẻ, đan lưới khá táo bạo - Ảnh: Instagram NV

Cụ thể, Ngọc Trinh diện một chiếc áo bra màu trắng bó sát, quần da màu hồng với kiểu cắt xẻ, đan lưới khá táo bạo. Ngoài ra, người đẹp gốc Trà Vinh còn kết hợp với hàng loạt phụ kiện đắt đỏ như đồng hồ, túi xách, giày cao gót cùng màu. Ngọc Trinh như hoá búp bê Barbie đời thực, khéo léo khoe vòng 1 quyến rũ và vòng eo con kiến. Không ít netizen đã dành lời khen ngợi cho nhan sắc cũng như vóc dáng "căng đét" của Ngọc Trinh.

Có thể thấy trong thời gian nghỉ dịch, Ngọc Trinh đã 'có da có thịt' hơn trước - Ảnh: Instagram NV

Có thể thấy sau khi có dấu hiệu tăng cân, "nữ hoàng nội y" đã điều chỉnh lại chế độ tập luyện tích cực tại nhà để duy trì vóc dáng. Thông qua những hình ảnh gần đây, có thể thấy Ngọc Trinh trông "có da có thịt" hơn nhưng vóc dáng vẫn vô cùng thon gọn.

Hiện bộ ảnh của "nữ hoàng nội y" vẫn đang tiếp tục nhận được "bão" like và tim từ cộng đồng mạng.

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