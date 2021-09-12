Ở nhà vẫn lên đồ 'sắc lẹm', Ngọc Trinh gây xôn xao với chiếc quần rách 'hư hỏng'

Sao Việt 12/09/2021 08:25

Mỗi lần Ngọc Trinh lên đồ lại khiến cộng đồng mạng phải chú ý. Mới đây, cô nàng diện bộ đồ màu hồng trông chuẩn 'bánh bèo' nhưng những đường cắt xẻ táo bạo lại khiến mọi người ngẩn ngơ.

Không hổ danh là "nữ hoàng nội y", mỗi lần tung ra bộ ảnh mới, Ngọc Trinh lại khiến cộng đồng mạng xôn xao. Mới đây, trên Instagram "nữ hoàng nội y" tung ra bộ ảnh mới thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dù chỉ ở nhà, thế nhưng người đẹp vẫn lên đồ "sắc lẹm".

Ngọc Trinh
 Ngọc Trinh diện một bộ trang phục với các phụ kiện cùng màu đi kèm, trông cô như búp bê Barbie đời thực - Ảnh: Instagram NV 

Ngọc Trinh
 Người đẹp gốc Trà Vinh còn khoe đường cong nóng bỏng, vòng 1 đầy đặn - Ảnh: Instagram NV
Ngọc Trinh
 Chiếc quần cắt xẻ, đan lưới khá táo bạo - Ảnh: Instagram NV

Cụ thể, Ngọc Trinh diện một chiếc áo bra màu trắng bó sát, quần da màu hồng với kiểu cắt xẻ, đan lưới khá táo bạo. Ngoài ra, người đẹp gốc Trà Vinh còn kết hợp với hàng loạt phụ kiện đắt đỏ như đồng hồ, túi xách, giày cao gót cùng màu. Ngọc Trinh như hoá búp bê Barbie đời thực, khéo léo khoe vòng 1 quyến rũ và vòng eo con kiến. Không ít netizen đã dành lời khen ngợi cho nhan sắc cũng như vóc dáng "căng đét" của Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh
Ngọc Trinh
Có thể thấy trong thời gian nghỉ dịch, Ngọc Trinh đã 'có da có thịt' hơn trước - Ảnh: Instagram NV

Có thể thấy sau khi có dấu hiệu tăng cân, "nữ hoàng nội y" đã điều chỉnh lại chế độ tập luyện tích cực tại nhà để duy trì vóc dáng. Thông qua những hình ảnh gần đây, có thể thấy Ngọc Trinh trông "có da có thịt" hơn nhưng vóc dáng vẫn vô cùng thon gọn.

Hiện bộ ảnh của "nữ hoàng nội y" vẫn đang tiếp tục nhận được "bão" like và tim từ cộng đồng mạng. 

CĐM yêu cầu Angela Phương Trinh, Lê Bê La livestream ăn sống Địa Long mới chịu tin

CĐM yêu cầu Angela Phương Trinh, Lê Bê La livestream ăn sống Địa Long mới chịu tin

Angela Phương Trinh, Lê Bê La nhận vô số chỉ trích từ cộng đồng mạng vì chia sẻ thông tin sai lệch, thiếu khoa học về Địa Long. 

Xem thêm
Từ khóa:   ngọc trinh diện đồ sexy ngọc trinh mặc bikini showbiz Việt

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 2 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 4 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"