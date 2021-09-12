Đăng ảnh làm từ thiện ở thời điểm 'nhạy cảm', CĐM vào nhắc 'sao kê', Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng làm rõ

Mới đây, trên Fanpage Ninh Dương Lan Ngọc , cô đã đăng tải bài viết về quan điểm của mình khi làm thiện nguyện khiến cộng đồng mạng chú ý.

Trong thời gian vừa qua, những ồn ào xung quanh chuyện làm từ thiện khiến không ít nghệ sĩ dính vào ồn ào và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều nghệ sĩ thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện như MC Đại Nghĩa, Phương Thanh, Việt Hương đều chính thức lên tiếng tạm dừng hoạt động từ thiện.

Nội dung của bài đăng của Lan Ngọc như sau: "Đang cách ly chưa về được Sài Gòn nên không để đi cùng đoàn nhưng vẫn không quên update. Với 100 thùng nước cho các BV tuyến đầu Bạch Mai, An Bình, Từ Dũ... Và hơn 500 phần quà gồm 3 tấn gạo, 12 ngàn trứng, 25 thùng cá hộp cho người dân khó khăn ở Quận 12 và Quận Bình Tân. Hy vọng sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân khác giúp đỡ bà con ở những vùng khác nhau có thêm một tí năng lượng cùng vượt qua mùa khó khăn này."

Cụ thể, nữ diễn viên đã cùng với một số mạnh thường quân khác góp sức để mua nhu yếu phẩm,... làm thành những phần quà để gửi đến người dân vùng dịch và các bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Hiện tại, nữ diễn viên đang trong thời gian các ly nên cô đã nhờ các mạnh thường quân thay mặt để trao quà tới người dân.

Nhiều người hâm mộ ngỏ ý gửi tiền quyên góp từ thiện vào tài khoản của Ninh Dương Lan Ngọc song cô nàng đã khéo léo từ chối và giới thiệu những đơn vị thực hiện thiện nguyện chính quy khác - Ảnh chụp màn hình NV

Sau chia sẻ của Lan Ngọc, nhiều người hâm mộ đã để lại lời khen cho cô, không chỉ đẹp người, lại còn có tấm lòng tốt đẹp. Thậm chí, một số người hâm mộ còn xin số tài khoản của nữ diễn viên sinh năm 1990 để chuyển tiền quyên góp từ thiện, song Lan Ngọc đã bày tỏ rất rõ quan điểm của mình: "Chị chỉ làm tự phát với một số anh chị quen thôi em. Nên không có kêu gọi hay nhờ quyên góp. Tụi em muốn đóng góp thì cứ tìm thử 1 số trang chính quy của Mặt trận tổ quốc/ hội trữ thập đỏ... sẽ dễ hơn í. Mùa này khó khăn, góp ở đâu giúp đc người. Đều quý như nhau."

Tuy nhiên dưới bài đăng của Lan Ngọc, vẫn có những ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả để lại bình luận mong cô không kêu gọi làm từ thiện vì sợ cô vướng vào những lùm xùm không đáng có. Trong khi đó, có người lại yêu cầu cô sao kê.

Nhiều người khuyên nữ diễn viên không nên kêu gọi quyên góp từ thiện trong giai đoạn 'nhạy cảm' - Ảnh chụp màn hình NV

Một số netizen lại có bình luận yêu cầu nữ diễn viên phải sao kê - Ảnh: Chụp màn hình NV

Có thể thấy, Ninh Dương Lan Ngọc đã lên tiếng rất rõ, cô khẳng định bản thân không đứng ra kêu gọi quyên góp, việc làm từ thiện của cô là tự phát và khuyên mọi người có thể gửi tiền trực tiếp đến các tổ chức từ thiện chính quy khác.

Ninh Dương Lan Ngọc từng thực hiện khá nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng - Ảnh: Internet

Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc cũng là một trong số những nghệ sĩ trẻ tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo,... Vào năm 2020, nữ diễn viên cũng có mặt trong chuyến từ thiện cứu trợ miền Trung. Có lẽ vì vậy, cô luôn nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ bởi tấm lòng lương thiện.

Bài đăng của nữ nghệ sĩ vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.