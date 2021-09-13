Một nghệ sĩ hài Vbiz bị tố liên quan đến 'tập đoàn từ thiện' dùng chiêu trò 'cạn quỹ' để tiếp tục kêu gọi nhưng lộ số dư cuối kỳ còn trên 11 tỷ?

Sao Việt 13/09/2021 09:44

Mặc dù chưa rõ danh tính của người này là ai, song vụ việc đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận.

Vụ việc liên quan đến chuyện tiền từ thiện vẫn đang là một trong những đề tài được dư luận hết sức quan tâm, đặc biệt là đối với những nghệ sĩ liên tục bị "nhắc tên".

tiền từ thiện
tiền từ thiện
Trên các diễn đàn mạng xã hội xôn xao thông tin một nghệ sĩ và một nhân vật đang nổi đình nổi đám về từ thiện đã dùng chiêu trò 'báo hết tiền' để tiếp tục kêu gọi các mạnh thường quân gửi tiền hỗ trợ - Ảnh: Chụp màn hình group cộng đồng.

Mới đây, trên mạng lại xuất hiện thông tin một nghệ sĩ hài nổi tiếng của showbiz Việt bị tố là có liên quan tới "tập đoàn kinh doanh" từ thiện. Theo như những group này chia sẻ, nữ nghệ sĩ này cùng một số thành phần, trong đó có cả một nhân vật nổi tiếng mạng xã hội với các hoạt động từ thiện có tên G.K.C chuyên thực hiện các chiêu trò "báo hết tiền" trong tài khoản để tiếp tục kêu gọi các mạnh thường quân gửi tiền hỗ trợ. Nhưng sự thật là, số dư cuối kỳ thực tế còn tồn trên 11 tỷ đồng.

tiền từ thiện
 Cộng đồng màng tò mò với nhân vật được nhắc đến trong lùm xùm thông báo 'cạn quỹ' để tiếp tục kêu gọi từ thiện - Ảnh chụp màn hình group 

Dưới những bài đăng này, netizen cũng có những bình luận trái chiều. Nhiều người tò mò về nhân vật được nhắc tới,  không ít người bày tỏ mong muốn mọi việc sớm được dùng lại vì "quá mệt" với những drama từ thiện trong suốt thời gian qua.

Mặc dù những thông tin trên chưa được xác thực, chỉ là những lời đồn đại từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đang rất tò mò về danh tính nghệ sĩ Vbiz được nhắc tới.

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Từ khóa:   sao việt Sao kê tiền từ thiện tập đoàn từ thiện

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