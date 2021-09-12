Xôn xao clip Hiền Hồ bật khóc nức nở khiến người hâm mộ lo lắng

Sao Việt 12/09/2021 22:53

Clip Hiền Hồ bật khóc nức nở được quản lý đăng tải trên trang cá nhân.

Hiền Hồ là một trong nữ ca sĩ rất được người hâm mộ yêu mến, không chỉ bởi giọng hát ngọt ngào, nhan sắc xinh đẹp mà còn bởi tính cách hài hước, dễ thương. Vì vậy, mỗi động thái của cô luôn được cộng đồng mạng chú ý.

Hiền Hồ
Ca sĩ Hiền Hồ - Ảnh: FBNV 

Trên trang cá nhân, Hiền Hồ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hài hước, vui vẻ khiến cư dân mạng thích thú. Tuy nhiên, chiều 12/9, trên trang cá nhân của quản lý Hiền Hồ đăng tải clip nữ ca sĩ bật khóc sướt mướt, kèm dòng chú thích: "Vừa thương vừa mắc cười" khiến không ít khán giả lo lắng. 

 

Ngay sau đó, người quản lý đã tiết lộ lý do khiến nữ ca sĩ Có như không có bật khóc là bởi: "Nhổ răng xong khóc như ma rên".

Hiền Hồ
Clip được Hiền Hồ chia sẻ lại trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV 

Điều này khiến nhiều người đồng cảm với cô nàng khi cô vừa uống nước cam, trên tay cầm khăn mà hàm răng đau đến không cầm được nước mắt.

Đoạn clip này ngay sau đó cũng được Hiền Hồ chia sẻ lại với caption "giận dữ"nhưng lại khiến cộng đồng mạng thích thú.

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