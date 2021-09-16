Tình địch Ngọc Trinh công khai bạn trai tỷ phú, đăng status đầy ẩn ý như 'đá xéo' ai đó: 'Anh thắng, em thua cuộc'

Không biết Lily Chen đang khoe người yêu hay đang "đá xéo" nhắc nhở ai?

Vào tháng 7/2021, cộng đồng mạng "dậy sóng" khi dấy lên tin đồn 2 người đẹp của Vbiz là Ngọc Trinh và Lily Chen có chung bồ tỷ phú.

Ngọc Trinh và Lily Chen là hai mỹ nhân của showbiz Việt - Ảnh: FBNV

Cả hai từng khiến mạng xã hội 'dậy sóng' khi xuất hiện tin đồn có chung bồ tỷ phú - Ảnh: Internet

Nguyên nhân là bởi cả 2 người đều sở hữu siêu xe chục tỷ với màu sắc na ná nhau. Sau lùm xùm có chung người yêu với Ngọc Trinh thì tối ngày 15/9, LiLy Chen bất ngờ công khai hình ảnh tình tứ bên cạnh bạn trai đại gia.

Ngọc nữ Bolero đăng tải hình ảnh tình tứ bên người yêu đại gia, nhưng dòng trạng thái lại gây xôn xao, khó hiểu - Ảnh chụp màn hình NV

Đáng chú ý là dòng trạng thái của Ngọc nữ Bolero đăng tải, tình địch của Ngọc Trinh viết dòng trạng thái "gây lú": "Em nhớ anh. Hoàng tử cuộc đời em. Anh thắng, em thua cuộc. P/s: Em chấp nhận ế đến hết đời vì status này".



Cộng đồng mạng gửi lời chúc mừng cô và bạn trai đại gia - Ảnh chụp màn hình NV

Dưới bài đăng của người đẹp Lily Chen, netizen đã gửi lời chúc mừng cặp đôi. Thậm chí nhiều người khá tò mò không biết liệu người đàn ông xuất hiện cùng LiLy Chen có phải là người đàn ông dính tin đồn lùm xùm qua lại với Ngọc Trinh và Lily Chen đợt trước hay không. Số còn lại thì tỏ ra khó hiểu với dòng trạng thái của Lily Chen, và cho rằng liệu cô nàng đang khoe người yêu hay đang muốn "đá xéo" ai đó?

Hiện tại, màn khoe người yêu khó hiểu của LiLy Chen vẫn đang khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-dich-ngoc-trinh-cong-khai-ban-trai-ty-phu-dang-status-day-an-y-nhu-da-xeo-ai-do-anh-thang-em-thua-cuoc-424586.html