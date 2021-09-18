Công Vinh lên tiếng lý do không mời công ty kiểm toán đến tham gia sao kê, lời giải thích liệu có hợp lý?

Sao Việt 18/09/2021 09:41

Sau khi tiến hành livestream sao kê tiền từ thiện vào chiều 17/9, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên tiếp tục nhận được rất nhiều thắc mắc từ cộng đồng mạng. Một trong số đó: "Tại sao không mời kiểm toán để minh bạch?"

Sau loạt lùm xùm về khoản tiền từ thiện miền trung suốt nhiều ngày qua, chiều 17/8 đúng như lời hứa trước đó, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã tới ngân hàng để tiến hành sao kê khoản tiền kêu gọi từ thiện miền Trung đợt mưa bão 2020. 

Thủy Tiên
 Vợ chồng Thủy Tiên xuất hiện vào chiều 17/9 để chuẩn bị cho livestream sao kê tiền kêu gọi từ thiện - Ảnh: Internet

Số trang sao kê lên tới 18.000 trang giấy A4, đồng thời, hai vợ chồng nữ ca sĩ cũng đăng tải file dữ liệu lên mạng xã hội để mọi người cùng xem. Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn có nhiều nghi vấn và thắc mắc từ việc sao kê này. 

Thủy Tiên
 Hơn 18.000 trang giấy in sao kê tiền từ thiện - Ảnh: Internet

Trong đó, không ít người đặt câu hỏi vì sao Công Vinh - Thủy Tiên không mời kiểm toán đến để đảm bảo tính minh bạch. Để giải đáp thắc mắc của netizen, ông xã Thủy Tiên chia sẻ: 

"Vietcombank chính là kiểm toán công, tôi đã thuê các công ty kiểm toán, thậm chí là công ty nước ngoài nhưng họ chỉ nhận kiểm toán doanh nghiệp, không nhận kiểm toán cá nhân".

Thủy Tiên
 Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên giải thích về số tiền 177 tỷ và lên tiếng kiện bất cứ ai xúc phạm danh dự của gia đình - Ảnh: Internet

Cũng trong buổi livestream chiều qua, Công Vinh đã chính thức lên tiếng về những ồn ào vừa qua. Anh khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ danh dự của gia đình. 

Hiện tại, vụ việc vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh tiến hành sao kê tiền từ thiện miền Trung vẫn đang là tâm điểm thu hút sự bàn luận của cư dân mạng.

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