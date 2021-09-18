Bị dân mạng chất vấn chuyện tiền từ thiện 177 tỷ nhưng lãi chỉ hơn 6 triệu, vợ chồng Thủy Tiên nói gì?

Trước những thắc mắc của cộng đồng mạng, Công Vinh đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này: "Tôi ra ngân hàng lấy bao nhiêu thì chỉ biết bấy nhiêu thôi".

Chiều nay 17/9, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã tổ chức buổi livestream trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả và truyền thông để công khai minh bạch số tiền 177 tỷ đồng kêu gọi quyên góp miền Trung đợt bão năm 2020.

Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên xuất hiện tại ngân hàng để tiến hành các thủ tục, giấy tờ liên quan cho buổi livestream chiều ngày 17/9 vừa qua - Ảnh: Internet

Buổi livestream của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh chỉ kéo dài hơn 10 phút, vì vậy, toàn bộ giấy tờ sao kê liên quan đã được vợ chồng nữ ca sĩ đăng tải lên trang Facebook cá nhân gồm: 18.000 trang sao kê, các giấy tờ xác nhận của địa phương và bảng tổng kết thu - chi trên Google Drive vào tối cùng ngày.

Cộng đồng mạng thắc mắc với số tiền 177 tỷ tại sao chỉ có số tiền lãi hơn 6 triệu - Ảnh: Internet

Mặc dù đã công khai minh bạch các giấy tờ, song dư luận vẫn vô cùng thắc mắc với số tiền hơn 177 tỷ đồng lại chỉ thu được 6.461.000 đồng tiền lãi?

Chia sẻ về vấn đề này, Công Vinh chia sẻ với trang tin Saostar như sau: "Số tiền lãi bao nhiêu thì nó hiện lên trên đó bây nhiêu. Đây không phải tính lãi suất giống như tiền mình gửi sổ ngân hàng. Tôi ra ngân hàng lấy bao nhiêu thì chỉ biết bấy nhiêu thôi. Hơn nữa số tiền lãi đó được thể hiện rõ trên sao kê tất cả mọi thứ. Trên đầu trang sẽ có số bao nhiêu, và cuối trang sẽ có số bao nhiêu. Còn lại nếu ngân hàng sai thì ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm".

Công Vinh khẳng định tất cả đều hiện rõ trên sao kê - Ảnh: Internet

Theo đó, nhiều netizen cũng bày tỏ quan điểm vì đây không phải là tiền gửi tiết kiệm nên lãi suất sẽ rất thấp. Hơn nữa bản sao kê cũng đã thể hiện rất rõ các khoản chi.

Vụ việc xoay quanh vấn đề minh bạch chuyện từ thiện đang là một trong những đề tài được dư luận vô cùng quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-dan-mang-chat-van-chuyen-tien-tu-thien-177-ty-nhung-lai-chi-hon-6-trieu-vo-chong-thuy-tien-noi-gi-425119.html