Nữ nghệ sĩ đã âm thầm xóa hết bài đăng kêu gọi từ thiện là ai?

Sao Việt 19/09/2021 09:20

Theo lời đồn đại từ cộng đồng mạng, nữ nghệ sĩ này đã "lén lút" xóa hết dấu vết kêu gọi tiền từ thiện miền Trung.

Nhiều tháng vừa qua, nhiều sao Việt dính lùm xùm chuyện kêu gọi tiền từ thiện, đặc biệt là "hạn sao kê". Vì vậy, nhiều nghệ sĩ vì muốn chứng minh sự trong sạch của mình cũng như củng cố niềm tin của người hâm mộ đã chấp nhận công khai sao kê các khoản tiền kêu gọi tiền từ thiện. 

Tuy nhiên mới đây, khắp các diễn đàn mạng xuất hiện thông tin một nữ nghệ sĩ Vbiz Việt đình đám có những lời lẽ thô tục, thậm chí chửi cả công chúng. Người này cũng từng thách thức dư luận quyết không tung sao kê. Thậm chí, còn âm thầm xóa hết những bài kêu gọi từ thiện trên trang cá nhân. 

tiền từ thiện
 Netizen đang truy lùng danh tính nữ nghệ sĩ âm thầm xóa hết dấu vết kêu gọi tiền từ thiện - Ảnh: Internet

Hiện tại, cư dân mạng đang nhanh chóng truy lùng danh tính của nữ nghệ sĩ này. Thậm chí nhiều người còn vào trang cá nhân của các nghệ sĩ để coi liệu có người nào âm thầm xóa hết bài đăng kêu gọi từ thiện như thông tin mà netizen đồn đại hay không. Trong đó, có một nữ nghệ sĩ đã rơi vào tầm ngắm của cư dân mạng. 

Sau nghi vấn, netizen đã tràn vào trang cá nhân của nữ nghệ sĩ này và quả thực trên trang cá nhân của cô không có bất cứ bài đăng kêu gọi nào liên quan tới việc từ thiện miền Trung. Tuy nhiên, trên trang cá nhân nữ nghệ sĩ này vẫn để lại bài viết kêu gọi từ thiện cho một cố nghệ sĩ vào năm 2019.

Hiện tại, netizen vẫn đang lên tục đồn đoán danh tính của nữ nghệ sĩ âm thầm xóa hết các bài đăng kêu gọi từ thiện. Chính vì chưa rõ người này là ai, nên rất nhiều cái tên trong showbiz Việt vẫn bị nhiều người đưa vào nghi vấn. 

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Từ khóa:   sao việt Sao kê tiền từ thiện tập đoàn từ thiện

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