Lộ cơ ngơi khang trang, bạc tỷ mà Hoài Lâm và gia đình đang sống tại Vĩnh Long, đánh bay tin đồn đi phụ bán cafe?

Sao Việt 19/09/2021 13:01

Sau tin đồn về quê ở ẩn và đi phụ bán cafe, nam ca sĩ Hoài Lâm bất ngờ được dân tình "soi" sở hữu cơ ngơi khang trang bạc tỷ.

Ca sĩ Hoài Lâm đã chuyển về quê sinh sống và làm việc bỏ lại những ồn ào sau vụ ly hôn. Tại đây, nam ca sĩ dường như kín tiếng hơn đối với truyền thông, trên trang cá nhân anh chỉ tập trung cho công việc và dường như không chia sẻ nhiều về cuộc sống riêng tư hiện tại. Thi thoảng nam ca sĩ mới xuất hiện trong một vài tấm hình do bạn bè đăng tải.

Hoài Lâm
 Nam ca sĩ Hoài Lâm - Ảnh: Internet

Mới đây, một người bạn của Hoài Lâm bất ngờ chia sẻ video ghi lại ngày giỗ Tổ nghiệp sân khấu tại nhà của nam ca sĩ. Cũng như nhiều nghệ sĩ Vbiz, nam ca sĩ cũng cùng mẹ chuẩn bị một mâm cúng Tổ với một số món như gà, trái cây, hoa... 

Hoài Lâm
 Hoài Lâm và mẹ tự tay chuẩn bị một số món để cúng giỗ Tổ - Ảnh: Internet

Đây cũng là video hiếm hoi người hâm mộ có dịp chiêm ngưỡng căn nhà mà Hoài Lâm và gia đình đang sống. Được biết, căn nhà mà nam ca sĩ đang ở cùng gia đình tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long có diện tích gần 200 mét vuông, với không gian rộng rãi, khang trang. Trước sân khá lớn đủ chỗ để xe ô tô. Theo một số thông tin, ngôi nhà này được xây dựng bằng chính số tiền Hoài Lâm gửi về cho ba mẹ. 

Hoài Lâm
 Phía trước ngôi nhà của nam ca sĩ Hoài Lâm tại Vĩnh Long - Ảnh: Internet
Hoài Lâm
 Trên ban công có thể thấy được xung quanh căn nhà nam ca sĩ khá bình yên - Ảnh: Internet

Bên trong căn nhà được thiết kế hiện đại, bắt mắt. Có thể nhận thấy phòng khách được gia chủ trang trí theo phong cách cổ điển từ bộ ghế sofa rèm cửa đến tranh phong thủy. Đáng chú ý, phòng khách cũng là nơi trưng bày những món đồ có ý nghĩa với nam ca sĩ. Bên cạnh đó, 1 căn phòng được nam ca sĩ trang bị đầy đủ thiết bị để tiện cho việc sản xuất nhạc và được dán cách âm để giúp giọng ca Hoa nở không màu có thể tập luyện giọng hát bất cứ lúc nào.

Hoài Lâm
Hoài Lâm
Nội thất bên trong căn nhà khang trang của gia đình nam ca sĩ Hoài Lâm - Ảnh: Internet 

Sau khi video được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự vui mừng cho nam ca sĩ, bởi sau những sóng gió trong đời, giọng ca Hoa nở không màu cũng đã có cuộc sống sung túc, ở trong căn nhà khang trang khiến người hâm mộ yên lòng hơn. 

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