Lộ hình ảnh NS Hoài Linh âm thầm bày biện mâm cúng Tổ nghề sân khấu, 'soi' 1 chi tiết biết rõ quy mô?

Nghệ sĩ Hoài Linh mặc dù không xuất hiện trong tấm hình, nhưng qua tấm hình nhiều nettizen đồn đoán nam danh hài vẫn bí mật tổ chức cúng Tổ như mọi năm nhưng với quy mô nhỏ hơn.

Theo thông lệ, cứ vào ngày 12/8 âm lịch hàng năm, nhiều nghệ sĩ phía Nam lại bận rộn cho lễ cúng Tổ Nghiệp. Theo đó, sau một năm làm việc dưới ánh hào quang sân khấu, các nghệ sĩ lại cùng tụ về các sân khấu để bày tỏ lòng thành kính với Tổ nghề và chia sẻ những buồn vui trong nghề. Tuy nhiên năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19, nên nhiều nghệ sĩ phải tự tổ chức mâm cúng tại nhà thay cho việc dâng hương tại đền thờ, sân khấu. Những hoạt động cúng Tổ nghề của dàn nghệ sĩ Việt cũng được cộng đồng mạng quan tâm. Và NS Hoài Linh cũng vậy, được cộng đồng mạng quan tâm chẳng kém.

Lễ cúng tổ được tổ chức tại đền thờ Hoài Linh hàng năm đều có quy mô lớn - Ảnh: Internet Hàng năm, NS Hoài Linh cũng sẽ tổ chức lễ cúng Tổ sân khấu với quy mô cực lớn, bày bản nhất showbiz Việt thu hút sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ, khán giả đến với đền thờ tổ nghiệp 100 tỷ đồng. Tuy vậy, năm nay vì những ồn ào liên quan đến việc kêu gọi từ thiện, cũng như tình hình dịch bệnh, NS Hoài Linh dường như hoàn toàn kín tiếng, không hề lộ diện và có vẻ như không có sự chuẩn bị nào cho ngày lễ Tổ. Thế nhưng, mới đây cộng đồng mạng đã tìm ra được một chi tiết và đặt nghi vấn nam danh hài vẫn bí mật tổ chức lễ cúng Tổ tại đền thờ 100 tỷ đồng nhưng với quy mô nhỏ.

Tấm hình Tiến Luật đăng tải trên trang Facebook cá nhân - Ảnh chụp màn hình NV Cụ thể, trên trang cá nhân của diễn viên Tiến Luật bất ngờ đăng tải một bình hoa to kèm dòng chia sẻ: "Năm nay tới trễ. Ông thông cảm dịch ship khó khăn quá ông ơi". Cư dân mạng chỉ ra điểm giống nhau trong tấm hình Tiến Luật chụp và không gian xung quanh đền thờ Tổ 100 tỷ của Hoài Linh - Ảnh: Internet Ngay lập tức cư dân mạng đã chỉ ra chi tiết cánh cửa và khuôn viên trong bức ảnh rất giống với cổng sau của đền thờ Tổ nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh. Cư dân mạng cho rằng, Tiến Luật hẳn đã mang hoa tới cổng sau và Hoài Linh có lẽ đã âm thầm bày biện để để tổ chức lễ Giỗ Tổ với quy mô nhỏ bên trong đền thờ. NS Hoài Linh đã thông báo đóng cửa và ngừng tiếp khách viếng vào tháng 6/2021 - Ảnh: Internet Nhiều người lại suy đoán, nhiều nghệ sĩ không thể trực tiếp có mặt nên nam danh hài đã nhận hoa và thay mặt dâng lên bàn thờ Tổ. Ngoài ra, do nhiều sao Việt không thể trực tiếp có mặt nên nam danh hài cũng nhận hoa và thay mặt để dâng lên bàn thờ Tổ. Đây là năm thứ 2 đền thờ Tổ của danh hài không tổ chức lễ cúng Tổ sân khấu. Trước đó, vào tháng 6/2021, NS Hoài Linh cũng đã đóng cửa và miễn tiếp khách viếng. Đến nay, NS Hoài Linh vẫn chưa có thông báo mở lại.

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