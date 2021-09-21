Mặc dù được gọi tên vì cách ăn mặc khoe thân quá đà, song 'nữ hoàng nội y' vẫn tiếp tục đăng tải hình ảnh mặc bikini khoe thân "nhức mắt".

Ngọc Trinh là một trong những nữ nghệ sĩ sở hữu thân hình nóng bỏng bậc nhất Vbiz. Không chỉ thế, 'nữ hoàng nội y' lại là người rất chăm chỉ khoe đường cong sexy của mình.

Hình ảnh Ngọc Trinh mặc bộ đồ bikini trong suốt gây hiểu lầm - Ảnh Instagram NV

Thậm chí, cô nàng 9x còn thường xuyên diện những bộ trang phục mặc như không mặc khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đỏ mặt. Trên trang cá nhân của mình, Ngọc Trinh thường xuyên đăng tải những clip mặc bikini, mỗi clip đều khiến cư dân mạng được phen “mắt chữ O miệng chữ A” vì độ nhạy cảm.

'Nữ hoàng nội y' thường diện những trang phục táo bạo, cắt xẻ khoe triệt để đường cong - Ảnh: Instagram NV

Chẳng cần phải nói, những clip này luôn gây được sự chú ý của dư luận. Thậm chí, vào ngày 16/9 vừa qua, trong một phóng sự về văn hóa ứng xử của nhà đài VTV, Ngọc Trinh bất ngờ được nhắc tên vì những khoảnh khắc khoe thân "lộ liễu".

Có những bộ trang phục chỉ Ngọc Trinh mới dám diện - Ảnh: Instagram NV

Vẫn như mọi lần, Ngọc Trinh bất chấp mọi ý kiến trái chiều của dư luận, cô nàng tiếp tục đăng tải clip mặc nội y gần như "trong suốt", nếu không nhìn kỹ thì mọi người sẽ tưởng cô như đang khỏa thân. Trong đoạn clip, "nữ hoàng nội y" phô diễn triệt để hình thể chữ S cong hoàn hảo, đôi chân dài miên man và làn da trắng không tì vết.

Dẫu biết rằng từ trước đến nay, Ngọc Trinh thường gây sốc bởi những lần diện trang phục táo bạo hoặc thậm chí là nude trước ống kính để khoe trọn hình thể nổi trội. Tuy vậy, nhiều cư dân mạng vẫn mong rằng, người đẹp 9X nên tiết chế hơn, ăn mặc kín đáo có chừng mực để không gây phản cảm.

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