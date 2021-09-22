Thủy Tiên lại gây ra chuyện gì mà khiến 'ông hoàng drama' Nathan Lee thẳng tay cho điểm 0 vì 10 LỖI căng đét thế này?

Nathan Lee hóa thân thành "cảnh sát chính tả' xéo sắc chấm Thủy Tiên điểm 0 vì 10 lỗi sai.
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Mới đây trên trang cá nhân, Nathan Lee đăng tải một bài viết khiến cư dân mạng xôn xao không hiểu sắp có chuyện gì xảy ra.
Cụ thể, trong một bài đăng trên trang Facebook cá nhân, nam ca sĩ đã đăng một số biểu tượng làm nhiều người phán đoán không biết Nathan Lee đang ẩn ý điều gì. Thậm chí, nam ca sĩ còn chấm điểm không. Tới khi tìm hiểu kỹ bức hình đính kèm, mọi người mới vỡ òa nhận ra người nhận điểm 0 lại chính là Thủy Tiên.
Được biết, hình ảnh mà Nathan Lee đăng tải chính là hình ảnh nữ ca sĩ bình luận đáp trả lại antifan khi bị nhắc đến chuyện từ thiện trước đó. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã khéo léo cắt bỏ hình ảnh liên quan tới bà xã Công Vinh và chỉ chỉ tập trung vào lỗi chính tả trong tấm hình này.
Nathan Lee đúng là "tinh mắt, nhanh tay" khi tìm ra tới tận 10 lỗi chính tả, để ý từng dấu chấm, dấu phẩy khiến dân tình vô cùng nể phục. Với trình soi chính tả như này, Nathan Lee đã thẳng tay chấm cho nữ ca sĩ Thủy Tiên điểm 0.
Hiện tại, phía dưới bài đăng của Nathan Lee vẫn đang thu hút sự bàn luận rôm rả của cư dân mạng về lỗi chính tả trong bài đăng của Thủy Tiên trước đó.