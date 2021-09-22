Đang yên đang lành, Thu Trang đăng status khóc sưng mắt, còn bị cư dân mạng đòi sao kê

Hoa hậu làng hài nửa đêm đăng tải dòng trạng thái khóc sưng mắt khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Thu Trang - Tiến Luật là một trong những cặp vợ chồng quyền lực của showbiz Việt không chỉ về độ giàu có mà còn là những nhà sản xuất phim "mát tay". Hầu hết các sản phẩm của hai vợ chồng đều gây được tiếng vang. Không chỉ vậy, vợ chồng "hoa hậu làng hài" còn được khán giả yêu mến bởi chuyện tình đẹp, gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Chính vì thế, mọi nhất cử nhất động của vợ chồng Thu Trang đều được người hâm mộ vô cùng quan tâm.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật - Ảnh: FBNV Mới đây, vào ngày 21/9, diễn viên Thu Trang bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khóc sưng mắt khiến dư luận vô cùng quan tâm. Đáng chú ý, "Chị Mười Ba" còn tiết lộ khóc quá trời khóc. Dân tình hoang mang không hiểu Tiến Luật hay ai làm gì khiến "Hoa hậu làng hài" phải rơi nước mắt. Bài đăng gây xôn xao của Thu Trang trên trang Facebook cá nhân - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, trên trang facebook cá nhân, nữ diễn viên viết: "Tối qua coi phim khóc quá khóc. Sáng nay dậy mắt bụp luôn rồi. Cái phim gì mà ngộ nghĩnh, coi bao nhiêu lần vẫn khóc. Haizzzz…. Hoa nở hoa rơi tự có thời".

Hóa ra, Thu Trang khóc vì cảm động khi xem bộ phim Hậu Cung Như Ý Truyện. Sau khi biết rõ sự tình, nhiều người hâm mộ thở phảo nhẹ nhõm hẳn. Tuy nhiên, dưới dòng trạng thái của Thu Trang, một netizen vẫn vào bình luận kém duyên. Người này cho rằng: "Hết thời là bởi không sao kê. Sao kê rồi lại bị chê hết thời." Netizen vào bình luận kém duyên nhắc tới ồn ào sao kê và nhận được câu trả lời 'gắt' của nữ diễn viên Thu Trang - Ảnh: Chụp màn hình NV Ngay lập tức, Thu Trang đã có màn đáp trả khéo léo: "Comment liên quan gì cái status không em?". Bên dưới bài đăng của nữ diễn viên, nhiều người còn hài hước cho rằng, chắc người này đang muốn nói đến việc sao kê doanh thu bộ phim Chị Mười Ba. NS hài Thu Trang - Ảnh: FBNV Có thể thấy rằng, từ việc lùm xùm tiền từ thiện nhiều nghệ sĩ không liên quan cũng cộng đồng mạng "gọi tên một cách vô tội vạ" khiến dư luận ngán ngẩm. Bài đăng diễn viên Thu Trang vẫn tiếp tục được cộng đồng mạng quan tâm và bàn luận sôi nổi.

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