Quỳnh Nga khoe vòng 1 gợi cảm khi cosplay 'thần tiên tỉ tỉ' nhưng 'lộ' chi tiết cô và Việt Anh bên nhau vào Tết Trung thu?

Sao Việt 23/09/2021 14:48

Không chung một tấm hình, cũng chẳng tương tác nhưng cộng đồng mạng lại đặt nghi vấn Việt Anh và Quỳnh Nga đã ở bên nhau vào Tết Trung thu.

Sau khi vướng tin đồn sống chung một nhà do bức hình chụp tại căn bếp của diễn viên Việt Anh có nhiều chi tiết giống với góc bếp của "cá sấu chúa" Quỳnh Nga, dù cả hai đã lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, dân tình lại một lần nữa soi ra được sự trùng khớp của cặp đôi dù không chung khung hình nhưng bối cảnh lại có điểm chung. 

Quỳnh Nga
Việt Anh và Quỳnh Nga liên tục dính tin đồn sống chung một nhà - Ảnh: Internet 

Cụ thể, vào dịp trung thu vừa qua, cả Việt Anh và Quỳnh Nga đã có dịp hội ngộ cùng những người bạn thân thiết là Lã Thanh Huyền, Huyền Lizzie, Thái Dũng. Trên trang cá nhân, Việt Anh và Quỳnh Nga đều đăng tải hình ảnh cùng những người bạn thân cosplay theo phong cách cổ trang, tuy nhiên cả hai lại không xuất hiện trong khung hình của đối phương.

Quỳnh Nga
Bài đăng của Việt Anh chụp chung với Lã Thanh Huyền và Thái Dũng - Ảnh: Chụp màn hình NV 
Quỳnh Nga
 Việt Anh cũng cosplay trang phục cổ trang - Ảnh: FBNV

Nếu như Việt Anh chỉ đăng hai tấm hình anh chung với Lã Thanh Huyền và Thái Dũng. Việc này càng khiến cộng đồng mạng vô cùng tò mò, khi một netizen ẩn ý nhắc tới "cá sấu chúa", Việt Anh tinh tế đánh trống lảng sang chuyện khác. 

Quỳnh Nga
 Việt Anh né tránh câu hỏi nhắc về Quỳnh Nga - Ảnh chụp màn hình NV

Về phía diễn viên Quỳnh Nga, nữ diễn viên đều chụp chung với hội bạn thân nhưng tuyệt nhiên không có tấm nào chụp chung với "người tình tin đồn" Việt Anh. Dù không xuất hiện cùng nhau nhưng những người bạn như Thái Dũng, Lã Thanh Huyền đều xuất hiện hình của cả hai. Hơn nữa, địa điểm chụp của diễn viên sinh năm 1988 và Việt Anh đều có điểm giống nhau. Vì thế, dân tình đồn đoán, dù không đăng hình chung nhưng anh chị vẫn bên nhau vào ngày Tết Trung thu. 

Quỳnh Nga
 Quỳnh Nga chụp với hội chị em, trong đó có Lã Thanh Huyền cùng với bộ trang phục màu đỏ đã xuất hiện trong tấm hình chụp chung với Việt Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Trong bộ hình được đăng tải trên trang cá nhân, nàng "cá sấu chúa" tạo dáng tình tứ bên MC Thái Dũng khi cả hai diện trang phục cổ trang. Diện trang phục cổ trang, Quỳnh Nga liên tục được người hâm mộ khen ngợi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp khi hóa thân thành "thần tiên tỉ tỉ".

Quỳnh Nga
 'Cá sấu chúa' chụp chung khung hình với MC Thái Dũng, nam MC cũng xuất hiện trong hình ảnh của Việt Anh - Ảnh: FBNV

Với lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng điều khiến dân tình chú ý là vòng 1 gợi cảm, lấp ló sau bộ váy trễ vai. Có thể thấy, người đẹp đã bước sang tuổi 33 nhưng nhan sắc lẫn vóc dáng đều khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Quỳnh Nga
 Quỳnh Nga với chiếc váy khéo léo khoe vòng 1 căng đét và bờ vai quyến rũ - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Quỳnh Nga cũng không quên "thả thính": “Đoàn viên chính là loại nhân ngon nhất của bánh Trung thu đó. Các tỉ tỉ hạ phàm ngắm trăng nhẹ nhàng thế này thôi. Có ai thấy thỏ ngọc đâu không!”Dưới bài đăng của Quỳnh Nga, không ít khán giả cũng comment hỏi về "người tình tin đồn" Việt Anh, song cô nàng khéo léo đánh trống lảng chứ không trả lời. 

Mặc dù, triệt để không tương tác và cũng không chụp hình chung nhưng cư dân mạng vẫn tiếp tục đặt nghi vấn, chắc chắn cả đã cũng xuất hiện ở một địa điểm cùng hội bạn thân. Tuy nhiên để tránh những tin đồn nên Việt Anh và Quỳnh Nga mới hạn chế tương tác với nhau đây mà!

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