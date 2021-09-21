Nhật Kim Anh rơi lệ khi nhắc đến chồng cũ, tiết lộ lý do chưa đón con trai về sống cùng

Sao Việt 21/09/2021 10:56

Sau 2 năm đấu tranh, Nhật Kim Anh hạnh phúc không nói nên lời khi nhận được quyền nuôi con. Song, nữ diễn viên tâm sự rằng mình chưa thể đón con trai về sống cùng như dự định.

Cuộc đấu tranh giành quyền nuôi con của Nhật Kim Anh và chồng cũ đã gây tranh cãi dư luận suốt thời gian qua. Sau 2 năm, nữ diễn viên đã chính thức nhận được quyền nuôi con. Đồng thời, nữ diễn viên cũng cho biết mình vẫn sẽ thoải mái với nhà nội để cùng nhau nuôi dạy, cũng như tạo điều kiện cho chồng cũ chăm sóc con.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh và giãn cách xã hội nên nhiều tháng qua nên cả hai mẹ con vẫn chưa thể đoàn tụ với nhau. Cụ thể, cô nàng vẫn chưa có điều kiện đón còn trai từ Cần Thơ lên TP.HCM sống cùng.

Nhật Kim Anh rơi lệ khi nhắc đến chồng cũ, tiết lộ lý do chưa đón con trai về sống cùng - Ảnh 1
Nhật Kim Anh và con trai đã không gặp nhau sau một thời gian dài - Ảnh: FBNV

Mới đây, nhân dịp sinh nhật con trai tròn 7 tuổi, Nhật Kim Anh đã làm clip đăng YouTube gửi đến con trai mình. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Một món quà nhỏ, một tâm sự nhỏ tặng con trai cưng của mẹ. Chúc con trai cưng của mẹ thật nhiều sức khoẻ chăm ngoan - học giỏi - ngoan hiền - hiếu thảo với ba mẹ và ông bà con nha. Mẹ yêu con Putin cưng của mẹ".

Nhật Kim Anh rơi lệ khi nhắc đến chồng cũ, tiết lộ lý do chưa đón con trai về sống cùng - Ảnh 2
Dù mua nhà cho con nhưng nữ diễn viên không thể tặng cho con trực tiếp - Ảnh: chụp màn hình

Theo như những lời tâm sự trong clip, cô đã mua một căn nhà mới kế bên căn nhà của mình để tặng cho con trai. Cô nghẹn ngào giãi bày "Nhân ngày sinh nhật con trai cưng của mẹ, mẹ làm clip này để con thấy được mẹ ấp ủ bấy lâu nay. Thật ra món quà này mẹ định tặng con ngày 1/6 quốc tế thiếu nhi nhưng vì tình hình dịch bệnh, vì nhiều sự vướng mắc chưa đón con lên được. Hiện giờ, con còn phải ở với ba và ông bà nội nhưng không sao mẹ đã chờ biết bao nhiều năm rồi, bây giờ mẹ vẫn có thể chờ được nữa".

Nhật Kim Anh rơi lệ khi nhắc đến chồng cũ, tiết lộ lý do chưa đón con trai về sống cùng - Ảnh 3
Nhật Kim Anh đã cho người hoàn thiện gấp rút xây 'nhà' cho con để kịp ngày sinh nhật nhưng không thể thực hiện được - Ảnh: FBNV

Ngoài ra nữ diễn viên còn mua thêm máy chạy bộ gửi tặng con trai ở Cần Thơ theo sở thích của con. Cô nhắn gửi đến con trai của mình: "Mẹ đã chiến đấu rất nhiều năm để muốn con về ở bên mẹ, nhưng có lẽ duyên số không hợp tác nên ngày mẹ chuẩn bị đón con về lại có chỉ thị 16 và cuối cùng mẹ con mình chưa thể về bên nhau được. Mẹ hi vọng một lúc nào đó con lớn lên con hãy hiểu tình yêu thương của mẹ, để sau này lớn lên con biết là mẹ chưa bao giờ bỏ con, và mẹ chưa bao giờ quên con mẹ rứt ruột đẻ ra". 

Được biết, Nhật Kim Anh đã cho người hoàn thiện gấp rút căn phòng ngủ này trong 2 tháng chỉ để kịp đón bé Tin lên nhưng vẫn không thể thực hiện được.

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