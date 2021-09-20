Nữ diễn viên 9x từng có quá khứ lạm dụng rượu bia, quát mắng cả bố mẹ

Sao Việt 20/09/2021 17:11

Một nữ diễn viên trẻ được khá nhiều người biết đến mới đây vừa tiết lộ về quá khứ đầy "đen tối" của mình. Theo đó, cô từng lạm dụng rượu bia và quát mắng người thân, bố mẹ.

Một trong những vấn đề mà người trẻ phải đối diện nhiều nhất trong đời sống hiện nay chính là các căn bệnh tâm lý. Do áp lực từ cuộc sống, nhiều người trẻ lựa chọn việc sống khép kín, không tâm sự nhiều với người khác về các vấn đề về tâm lý nên lâu ngày sinh ra bệnh. Nếu không chữa trị kịp, bệnh tâm lý cũng giống như những căn bệnh nguy hiểm khác, "ăn mòn" người bệnh từ bên trong.

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Đỗ Khánh Vân từng phải chịu ảnh hưởng nặng từ bệnh tâm lý - Ảnh: Internet

Một trong những diễn viên trẻ đã từng phải chịu ảnh hưởng nặng từ bệnh tâm lý chính là Đỗ Khánh Vân. Nữ diễn viên sinh năm 1995 được biết đến thông qua vai diễn hết sức thành công là Trà Long trong phim điện ảnh Mắt Biếc - được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Thừa thắng xông lên, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều MV, gameshow truyền hình,...

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Nữ diễn viên được nhiều người biết đến thông qua vai diễn Trà Long trong phim điện ảnh Mắt Biếc - Ảnh: Internet

Mới đây, Đỗ Khánh Vân đã tiết lộ về khoảng thời gian được cho là tâm tối nhất đời cô khiến MXH được dịp xôn xao. Nữ diễn viên cho biết, vào thời điểm đó, cô thường xuyên bị mất ngủ, hoảng loạn, sợ đám đông và có nhiều suy nghĩ tiêu cực. Mỗi lần xuất hiện công khai trước công chúng, Khánh Vân đều cần có sự trợ giúp từ quản lý để tránh các sự cố ngoài ý muốn.

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Sau đó, Khánh Vân đã được chẩn đoán bị mắc chứng 'Chống đối xã hội' - Ảnh: Internet

Sau đó, Đỗ Khánh Vân đã cần đến sự can thiệp của bác sĩ tâm lý. Khi đi khám, nữ diễn viên đã được chẩn đoán mắc hội chứng 'Chống đối xã hội'. Để kiểm soát cơn giận dữ của mình, Khánh Vân đã quyết định đăng ký học Muay Thái vì cô biết chắc vì căn bệnh này sẽ có nhiều người có cái nhìn không hay về cô.

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Hiện tại, tâm lý của Khánh Vân đã ổn định hơn nhiều - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nữ diễn viên còn tiết lộ một chi tiết gây sốc hơn, có khoảng thời gian mà Khánh Vân đã phải lạm dụng rượu bia để dễ ngủ hơn, chạy bộ 2 - 3 tiếng để ổn định tâm lý và thậm chí là, nổi nóng, quát mắng cha mẹ. Tuy vậy, tinh thần hiện tại cô nàng đã ổn định nhiều nhờ cân bằng công việc và chăm chỉ luyện tập thể thao.

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Từ khóa:   Diễn viên Đỗ Khánh Vân Hội chứng Chống đối xã hội bệnh tâm lý

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