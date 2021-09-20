Một trong những vấn đề mà người trẻ phải đối diện nhiều nhất trong đời sống hiện nay chính là các căn bệnh tâm lý. Do áp lực từ cuộc sống, nhiều người trẻ lựa chọn việc sống khép kín, không tâm sự nhiều với người khác về các vấn đề về tâm lý nên lâu ngày sinh ra bệnh. Nếu không chữa trị kịp, bệnh tâm lý cũng giống như những căn bệnh nguy hiểm khác, "ăn mòn" người bệnh từ bên trong.

Đỗ Khánh Vân từng phải chịu ảnh hưởng nặng từ bệnh tâm lý - Ảnh: Internet

Một trong những diễn viên trẻ đã từng phải chịu ảnh hưởng nặng từ bệnh tâm lý chính là Đỗ Khánh Vân. Nữ diễn viên sinh năm 1995 được biết đến thông qua vai diễn hết sức thành công là Trà Long trong phim điện ảnh Mắt Biếc - được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Thừa thắng xông lên, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều MV, gameshow truyền hình,...