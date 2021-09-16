Sao nhí nổi tiếng nhất nhì Việt Nam kỷ niệm 8 năm yêu đương với bạn trai ở Mỹ

Từng là tuổi thơ của nhiều bạn trẻ 9X Việt Nam, Xuân Nghi nay đã có cuộc sống yên bình tại Mỹ và đang xây dựng sự nghiệp riêng của mình.

Xuân Nghi là một trong những ca sĩ nhí sở hữu những bản hit "triệu view" cùng với Xuân Mai kể từ những năm "1900 hồi đó". Cả 2 giọng ca nhí này đều lựa chọn định cư tại Mỹ nhưng khác với Xuân Mai đã là mẹ thì Xuân Nghi vẫn hoạt động âm nhạc và đang trên con đường gây dựng sự nghiệp riêng cho mình. Xuân Nghi và bạn trai kém 1 tuổi đã yêu nhau được 8 năm - Ảnh: FBNV Bạn trai Xuân Nghi là một người không hoạt động trong giới giải trí - Ảnh: FBNV Tính đến thời điểm hiện tại, Xuân Nghi đã sang Mỹ định cư được 11 năm và có mối tình lâu năm với bạn trai kém 1 tuổi Kenny Minh Vũ. Nhân dịp kỷ niệm 8 năm bên nhau, cô ca sĩ nhí năm nào lại gây sốt với loạt ảnh tình cảm của đôi trẻ.

Được biết, Kenny Minh Vũ là một người bình thường, không tham gia vào showbiz nhưng sở hữu ngoại hình khá ưa nhìn cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ. Còn về phần Xuân Nghi, ở tuổi 27, nữ ca sĩ xinh đẹp và tươi tắn, những đường nét trên khuôn mặt tuy thay đổi nhiều nhưng vẫn là "bé Xuân Nghi" ngày xưa của khán giả. Kenny Minh Vũ đã tốt nghiệp đại học và đang xây dựng sự nghiệp - Ảnh: FBNV Khi yêu nhau, Minh Vũ không biết lúc còn bé Xuân Nghi là một ca sĩ nhí nổi tiếng tại Việt Nam - Ảnh: Internet Xuân Nghi chia sẻ, bạn trai kém tuổi là một người tài giỏi và khá chững chạc. Tuy không làm việc trong lĩnh vực giải trí nhưng lại sở hữu thẩm mỹ âm nhạc khá ấn tượng. Bạn trai của Xuân Nghi đã tốt nghiệp đại học vào năm 2018 và đang xây dựng sự nghiệp của mình, khi mới quen nhau, anh chàng này không hề biết Xuân Nghi từng là một ca sĩ nhí nổi tiếng tại Việt Nam.

Người hâm mộ mong rằng mối tình 8 năm của Xuân Nghi sẽ có một cái kết đẹp - Ảnh: FBNV Trước đó, Xuân Nghi từng khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" với bức ảnh chụp tại lễ đường mà sau đó cô đã nhanh chóng đính chính đây chỉ là khoảnh khắc cùng bạn trai làm dâu phụ rể phụ cho đám cưới người quen. Tuy vậy, với mối tình dài gần 1 thập niên, ai cũng mong sẽ có một cái kết đẹp.

Bị antifan hỏi chuyện giới tính, Vũ Hà không ngần ngại trả lời cực xéo sắc Ca sĩ Vũ Hà không ngần ngại đáp trả những "thắc mắc" từ phía antifan về vấn đề giới tính của mình.

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