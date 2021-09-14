Hiện tại trình trạng sức khỏe của Lou Hoàng đang khiến nhiều người lo lắng, các đồng nghiệp và bạn bè đều lên tiếng động viên anh.

Ca sĩ Lou Hoàng hay còn được biết đến là chủ các bản hit Yêu Một Người Có Lẽ, Cảm Giác Lúc Ấy Sẽ Ra Sao, Yêu Em Dại Khờ,... mới đây vừa chia sẻ một thông tin đáng chú ý về tình trạng sức khỏe của mình.

Ca sĩ Lou Hoàng vừa chia sẻ về căn bệnh liệt dây thần kinh số 7 của mình - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ viết: "Sau tất cả những gì cố gắng đây là thứ mình đáng phải nhận ư?" và kèm theo là những thông tin liên quan đến căn bệnh liệt dây thần kinh số 7.

Theo thông tin Lou Hoàng chia sẻ, các triệu chứng của căn bệnh này bao gồm liệt nửa mặt, ảnh hưởng đến tuyến lệ, niêm mạc miệng, mũi, hầu, tuyến nước bọt, vị giác... Ngoài ra, anh không tiết lộ thêm bất kỳ điều gì về tình hình sức khỏe của mình.

Bài đăng của Lou Hoàng trên trang cá nhân của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lập tức, có rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã vào động viên và gửi lời chúc mau khỏe đến Lou Hoàng như Only C, Phở Đặc Biệt, Thành Thỏ,.. Và còn rất nhiều người hâm mộ, khán giả yêu quý anh chàng cũng mong anh có thể chữa khỏi bệnh để quay lại con đường âm nhạc.

Nhiều người hâm mộ, đồng nghiệp của Lou Hoàng động viên, chúc anh mau khỏi bệnh - Ảnh: Chụp màn hình

Lou Hoàng tên thật là Hoàng Kim Long, anh hoạt động trong showbiz với vai trò một ca sĩ, rapper tài năng xuất thân từ chương trình Ngôi Sao Việt. Những bài hát của anh đa phần đều được producer nổi tiếng Only C đích thân sản xuất. Lần gần đây nhất anh ra mắt một MV ca nhạc là vào tháng 9/2020, ca khúc có tên gọi Bạn cấp 3.

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