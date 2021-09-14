Một nam ca sĩ tiết lộ về tình trạng bị liệt nửa mặt, gây khó khăn trong việc tiếp tục làm nghề

Sao Việt 14/09/2021 19:49

Hiện tại trình trạng sức khỏe của Lou Hoàng đang khiến nhiều người lo lắng, các đồng nghiệp và bạn bè đều lên tiếng động viên anh.

Ca sĩ Lou Hoàng hay còn được biết đến là chủ các bản hit Yêu Một Người Có Lẽ, Cảm Giác Lúc Ấy Sẽ Ra Sao, Yêu Em Dại Khờ,... mới đây vừa chia sẻ một thông tin đáng chú ý về tình trạng sức khỏe của mình.

liet day than kinh so 7 1
Ca sĩ Lou Hoàng vừa chia sẻ về căn bệnh liệt dây thần kinh số 7 của mình - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ viết: "Sau tất cả những gì cố gắng đây là thứ mình đáng phải nhận ư?" và kèm theo là những thông tin liên quan đến căn bệnh liệt dây thần kinh số 7.

Theo thông tin Lou Hoàng chia sẻ, các triệu chứng của căn bệnh này bao gồm liệt nửa mặt, ảnh hưởng đến tuyến lệ, niêm mạc miệng, mũi, hầu, tuyến nước bọt, vị giác... Ngoài ra, anh không tiết lộ thêm bất kỳ điều gì về tình hình sức khỏe của mình.

liet day than kinh so 7 2
Bài đăng của Lou Hoàng trên trang cá nhân của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lập tức, có rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã vào động viên và gửi lời chúc mau khỏe đến Lou Hoàng như Only C, Phở Đặc Biệt, Thành Thỏ,.. Và còn rất nhiều người hâm mộ, khán giả yêu quý anh chàng cũng mong anh có thể chữa khỏi bệnh để quay lại con đường âm nhạc.

liet day than kinh so 7 3
Nhiều người hâm mộ, đồng nghiệp của Lou Hoàng động viên, chúc anh mau khỏi bệnh - Ảnh: Chụp màn hình

Lou Hoàng tên thật là Hoàng Kim Long, anh hoạt động trong showbiz với vai trò một ca sĩ, rapper tài năng xuất thân từ chương trình Ngôi Sao Việt. Những bài hát của anh đa phần đều được producer nổi tiếng Only C đích thân sản xuất. Lần gần đây nhất anh ra mắt một MV ca nhạc là vào tháng 9/2020, ca khúc có tên gọi Bạn cấp 3.

Hồng Đào kể chuyện nửa đêm hốt hoảng không dám ngủ vì Nhật Cường bị cảm, uống thuốc bị mắc nghẹn cổ họng

Hồng Đào kể chuyện nửa đêm hốt hoảng không dám ngủ vì Nhật Cường bị cảm, uống thuốc bị mắc nghẹn cổ họng

Vì thường dùng chung phòng khách sạn mỗi khi đi diễn, 2 người bạn lâu năm là Nhật Cường và Hồng Đào có rất nhiều mẩu chuyện vui mỗi khi nhắc đến đối phương.

Xem thêm
Từ khóa:   Lou Hoàng Only C Liệt nửa mặt

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 2 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"