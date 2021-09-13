Jack hậu scandal lăng nhăng, có con riêng: Danh tiếng sa sút, doanh thu của hao hụt tính bằng 'tỷ'

Sau khi hàng loạt scandal liên quan đến chuyện tình cảm của Jack bị phơi bày, nam ca sĩ sinh năm 97 đã bị thiệt hại nghiêm trọng về danh tiếng lẫn tiền bạc.

Một thời gian ngắn trước đây, J97 hay còn biết đến với cái tên Jack đã bị "bốc phốt" bởi tập thể người yêu cũ từ việc lăng nhăng, "bắt cá nhiều tay" đến chuyện giấu nhẹm khi có con riêng với một người bạn gái và sự "ki bo" khi chu cấp cho con. Scandal này nối tiếp scandal khác, có thể nói, năm 2021 là năm đại hạn của giọng ca miền Tây này.

Sau scandal tình ái, hình ảnh một nam ca sĩ dễ thương, hiền lành trên sóng truyền hình mà Jack gây dựng đã hoàn toàn sụp đổ - Ảnh: Internet

Mới đây, khi mà những lùm xùm tình ái của giọng ca sinh năm 97 vẫn chưa hạ nhiệt, một trang web thống kê khá uy tín cho biết thu nhập của Jack đã bị "tụt dốc" rõ rệt. Theo đó, doanh thu của anh chàng từ YouTube đã bị thiệt hại đến hàng tỷ đồng chỉ sau một thời gian ngắn.

Thống kê thu nhập (tính riêng kênh YouTube) của Jack trên trang web Social Blade - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, theo trang thống kê Social Blade, chỉ trong 30 ngày qua, kênh YouTube J97 của anh chàng đã tụt mất tận 20.000 lượt theo dõi. Hậu quả là số lượt xem trên kênh này đã thất thoát tận 27%, khiến doanh thu từ YouTube của Jack trong năm nay chỉ có thể dao động từ 24.200 USD (550 triệu đồng) - 387.600 USD (tương đương 8,6 tỷ đồng). Trong khi đó, năm trước, số tiền mà kênh này kiếm được là 541.600 USD (khoảng 12,3 tỷ đồng).

Tuy đây chỉ là tính toán sơ bộ, nhưng có thể thấy sau những lùm xùm tình ái thời gian qua, hình ảnh của Jack đã xấu đi đáng kể và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của nam ca sĩ Bến Tre.

Nhiều cư dân mạng đang kêu gọi 'tẩy chay' Jack trên mọi mặt trận - Ảnh: Internet

Được biết, hiện tại cư dân mạng vẫn đang xôn xao khi thông tin Jack vẫn còn là một trong những thành viên cố định của chương trình "Chạy Đi Chờ Chi". Nhiều người cho rằng, việc NSX "cố đấm ăn xôi" khi không xóa anh chàng ra khỏi dàn cast chính thức là xem thường khán giả và sẽ khiến rating của chương trình tụt giảm đáng kể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/jack-hau-scandal-lang-nhang-co-con-rieng-danh-tieng-sa-sut-doanh-thu-cua-hao-hut-tinh-bang-ty-423964.html