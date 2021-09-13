Cao Thái Sơn bị 'khịa' chuyện làm từ thiện ở Việt Nam, anti cho là tự bịa để đánh bóng tên tuổi?

Hậu trường 13/09/2021 08:59

Ca sĩ Cao Thái Sơn đã giải thích rõ về việc làm từ thiện của mình trong mùa dịch lần này tại Việt Nam sau khi anh về nước, nhưng vẫn không thể thoát khỏi "búa rìu" từ cư dân mạng.

Một thời gian ngắn trước đây, Cao Thái Sơn đã có một phen "ồn ào" với Nathan Lee trên MXH. Vì vậy, tên tuổi của nam ca sĩ cũng bị xấu đi phần nào, đồng thời cũng rước về cho anh thêm kha khá antifan.

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Cao Thái Sơn hiện đang ở Việt Nam và hoàn thành việc cách ly 7 ngày sau khi bay về từ Mỹ - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, Cao Thái Sơn đã đăng tải một bài viết với nội dung giải đáp thắc mắc của những người vẫn hoài nghi về việc làm từ thiện của anh. Động thái này được biết là xảy ra sau khi anh bị một số cư dân mạng chỉ trích về hành động thiện nguyện mình.

Theo đó, trên trang cá nhân chính chủ có tick xanh của mình, Cao Thái Sơn viết: "Nhiều người hỏi mình là khi về Việt Nam đã đi giúp được ai chưa trong lúc đang còn giãn cách xã hội? Xin thưa: Ai khó mình đã giúp trước từ xa bằng ủng hộ thực phẩm. Hy vọng ai nhận được sự chia sẻ lúc này tự họ cảm thấy vui và vượt qua khó khăn lúc này với lời cảm ơn thế là đủ".

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Nguyên văn status của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Thông qua nội dung trong bài viết của Cao Thái Sơn, có thể thấy, nam ca sĩ đã hỗ trợ lương thực cho bà con trong mùa dịch này một cách thầm lặng trong thời gian qua. Tuy vậy, ngay dưới phần bình luận của status này, nhiều netizen đã để lại các ý kiến trái chiều, khá tiêu cực.

Tuy vậy, Cao Thái Sơn lựa chọn việc nhẹ nhàng nhắn nhủ: "Hôm nay mình vui lắm nhưng tay vẫn phải block bớt mấy thành phần tiêu cực, nick ảo mà như cha mẹ thiên hạ tỏ ra thanh cao, phán xét người khác như thẩm phán ở tòa. Soi kĩ lại là bất hảo".

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Cao Thái Sơn tuyên bố sẽ block hết những bình luận tiêu cực - Ảnh: Chụp màn hình

Trong số những tài khoản chỉ trích Cao Thái Sơn, có một bình luận đặc biệt gây chú ý. Nick Facebook này cho rằng nam ca sĩ tự bịa ra ra việc có người thắc mắc chuyện anh làm từ thiện chứ thật sự không ai quan tâm cả, và mỉa mai rằng Cao Thái Sơn chẳng còn đủ nổi tiếng để người ta quan tâm nữa.

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Cao Thái Sơn đáp trả lại bình luận của antifan - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi bình luận trên xuất hiện, Cao Thái Sơn đã có màn đáp trả "cực gắt": "Anh nghĩ em nên ra khỏi trang nếu như không muốn anh block. Còn nếu không thì hãy sống cho tích cực".

Được biết, sau một thời gian dài ở Mỹ, ca sĩ Cao Thái Sơn đã bay về Việt Nam và hoàn thành việc cách y tập trung 7 ngày.

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