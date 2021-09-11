Dù đã công khai đầy đủ 1000 tờ A4 sao kê tiền quyên góp từ thiện, công chúng có vẻ vẫn chưa tha cho Trấn Thành khi lần này đến lượt nhà hàng của anh bị tấn công dữ dội.

Mới cách đây vài ngày, Trấn Thành đã công khai đầy đủ 1000 trang chứa thông tin quyên góp từ thiện sau thời gian bị cộng đồng mạng liên tục yêu cầu sao kê. Ngay sau đó, Vietcombank - nơi nam MC mở tài khoản đã bị tấn công dữ dội và hôm nay lại tiếp tục tới một nạn nhân khác "nằm không cũng dính đạn" chính là nhà hàng của anh.

Tên tuổi của Trấn Thành đang bị thiệt hại nghiêm trọng vì dính phải lùm xùm sao kê từ thiện - Ảnh: Internet

Có thể nói, trước khi lùm xùm sao kê nổ ra, nhà hàng của Trấn Thành luôn nhận được những phản hồi tốt từ thực khách. nhiều người từng dùng bữa tại nhà hàng này đã khen ngợi hương vị và phong cách quán rất nhiều khiến cho nơi đây luôn đông khách.

Trước sự việc nhà hàng bị tấn công dồn dập như vậy, phía Trấn Thành vẫn chưa có câu trả lời chính thức cho sự việc nhưng có thể thấy với hàng loạt bình luận xấu như vậy, nơi này có thể sẽ bị tổn thất nặng nề trong thời gian tới dù cho scandal này của nam MC được giải quyết một cách ổn thỏa.

Trước đó, vào ngày 7/9, trên trang fanpage chính thức có hơn 18 triệu lượt theo dõi của Trấn Thành, nam MC đã công khai bản sao kê lên tới 1000 tờ của mình có đầy đủ dấu giáp lai từ phía ngân hàng.

Nhà hàng của Trấn Thành bị tấn công bởi hàng loạt đánh giá 1 sao - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, nam MC viết: "Những ngày vừa qua Trấn Thành đã làm việc với ngân hàng của mình. Đến sáng nay, 7/9, ngân hàng mới có thể gửi tới tay Thành bản sao kê có mộc đỏ và dấu giáp lai. Cho nên, Trấn Thành quyết định công khai bản sao kê ngân hàng.

Toàn bộ bản sao kê có mộc đỏ và dấu giáp lai từ ngân hàng, kèm theo hình ảnh của hơn 1000 trang giấy, mà vợ chồng tôi đã tự chụp lại sẽ được đăng lên google drive với đường link ở post sau. Quý vị có thể vào xem dễ dàng".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-sao-ke-tu-thien-nha-hang-cua-tran-thanh-nhan-bao-danh-gia-1-sao-423775.html