Hồng Đào kể chuyện nửa đêm hốt hoảng không dám ngủ vì Nhật Cường bị cảm, uống thuốc bị mắc nghẹn cổ họng

Vì thường dùng chung phòng khách sạn mỗi khi đi diễn, 2 người bạn lâu năm là Nhật Cường và Hồng Đào có rất nhiều mẩu chuyện vui mỗi khi nhắc đến đối phương.

Nhiều nghệ sĩ trung niên có tình bạn lâu năm mà công chúng ít biết đến. Nhiều người chơi với nhau hàng chục năm, đi diễn chung cả trăm show vậy mà khi kể ra thì khán giả mới biết được mối quan hệ thân thiết của họ. Mới đây, trên kênh YouTube của nghệ sĩ cải lương Hồng Loan, con gái của NSƯT Bảo Quốc đăng tải một đoạn clip co cùng cha mình đi lưu diễn tại Houston, Hoa Kỳ. Ngoài ra, trong đoạn video còn có xuất hiện của nhiều nghệ sĩ kỳ cựu, đã có tuổi nghề hàng chục năm như danh hài Nhật Cường, Bảo Liêm, Vân Sơn, Hồng Đào,...

Danh hài Bảo Liêm chia sẻ, phải hơn 2 năm rồi anh và Vân Sơn mới có dịp quay lại Houston vì dịch bệnh. Khi quay lại đây hôm nay, Bảo Liêm rất vui mừng vì show diễn chật kín, chứng tỏ bà con Việt Nam còn nhớ đến mình và kinh tế phải dư dả, thoải mái mới có khả năng đến xem mọi người diễn. Ngoài ra, Bảo Liêm cũng cho biết, show diễn này diễn ra với mục đích quyên góp cho người dân tại Việt Nam đang khó khăn vì dịch Covid-19, cụ thể anh nói: "Nói vậy chứ tôi lại thương bà con mình trong nước, đang phải gánh chịu dịch bệnh. Vì thế nên show diễn hôm nay, nghệ sĩ chúng tôi cũng muốn quyên góp để cứu trợ bà con trong nước, được đến đâu hay đến đó. Anh em nghệ sĩ chúng tôi ở hải ngoại cũng muốn làm show thành công để bầu show có tiền gửi về Việt Nam. Chỉ cần làm được điều đó là chúng tôi thấy vui rồi."

Trong khi đó, đôi bạn thân là Hồng Đào và Nhật Cường lại tranh thủ "kể xấu" nhau. Được biết cả 2 thường ở chung phòng khách sạn nhưng ngủ khác giường mỗi khi đi lưu diễn vì Hồng Đào có tính sợ ma. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng kể lại một kỷ niệm "nhớ đời" với người bạn lâu năm Nhật Cường. Nhật Cường, Hồng Đào và Bảo Quốc ôn lại chuyện cũ - Ảnh: Chụp màn hình "Tôi và Nhật Cường ngày xưa hay đi diễn với nhau lắm, còn ở chung phòng khách sạn. Hôm đó, nửa đêm nó bị cảm xong uống thuốc lạ gì đó mắc nghẹn ở cổ họng, nửa đêm khiến tôi phát hoảng." - Hồng Đào kể. Danh hài Nhật Cường sau đó nhanh chóng phản bác câu chuyện này của Hồng Đào và cho rằng do cô sợ ma nên mới tưởng tượng ra như vậy. Nhật Cường nói: "Chị Hồng Đào có tật sợ ma nên diễn xong phải đợi tôi về phòng mới dám ngủ. Hôm đó, tôi đi chơi tới 2 giờ đêm, về phòng vẫn thấy chị Hồng Đào ngồi đợi mình. Tôi lo lắng hỏi có việc gì thì mới biết, hóa ra bà ấy sợ ma. Mà khổ nỗi, Hồng Đào đã sợ ma lại còn thích nghe chuyện ma, mỗi lần tôi kể chuyện ma là nhảy vào nghe. Hồi đó chúng tôi đi diễn vui lắm." Hồng Đào sau đó cũng xác nhận 'sở thích' lạ đời của mình, cô cho rằng phải sợ ma thì nghe chuyện ma mới thích. Không những vậy, cô còn cho biết nhờ việc đi diễn mới nghe được nhiều chuyện ma: "Nói chứ, tuy sợ nhưng vẫn vui, vẫn thích hơn là cứ ở nhà như suốt gần hai năm qua, buồn lắm. Tới giờ được đi diễn trở lại cùng anh chị em nghệ sĩ thế này tôi vui vô cùng."

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